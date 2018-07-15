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На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска
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11 июля 2018, 02:54
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Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти
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10 июля 2018, 10:23
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Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области
В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства …
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9 июля 2018, 02:08
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В ДТП в Ульяновске попал горе-угонщик из Сызрани
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7 июля 2018, 08:20
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Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
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25 мая 2018, 11:29
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 10:35
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У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики
На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.
После …
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17 мая 2018, 10:18
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В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»
В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного …
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14 мая 2018, 07:28