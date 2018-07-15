6
43
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   8888888                 88888888888  d8b                     
 d88P" "Y88b    888                       888      Y8P                     
 888     888    888                       888                              
 888     888    888    88888b.d88b.       888      888  88888b.    8888b.  
 888     888    888    888 "888 "88b      888      888  888 "88b      "88b 
 888 Y8b 888    888    888  888  888      888      888  888  888  .d888888 
 Y88b.Y8b88P    888    888  888  888      888      888  888  888  888  888 
  "Y888888"   8888888  888  888  888      888      888  888  888  "Y888888 
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

В суд Новокуйбышевска передали уголовное дело в отношении преподавателя местного колледжа. Эту даму обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Деньги были платой за проставление экзамена в «зачетке», 

11 июля 2018, 02:54
Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

В Автограде завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одной из местных больниц. Сейчас эту женщину обвиняют в подлоге и мелком взяточничестве. По версии следствия, 16 апреля этого года она получила от нескольких сотрудников одного из предприятий деньги за выдачу 

10 июля 2018, 10:23
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
В ДТП в Ульяновске попал горе-угонщик из Сызрани

В ДТП в Ульяновске попал горе-угонщик из Сызрани

26-летнего жителя Сызрани задержали по подозрению в угоне автомобиля в Ульяновске. Ночью в начале июня от дома по проспекту Нариманова в Ленинском районе Ульяновска неизвестный угнал автомобиль «ВАЗ-2114». Заявление о краже в полицию подал 25-летний владелец легковушки.

Вскоре пропавшую 
7 июля 2018, 08:20
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх