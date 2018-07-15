Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти В Автограде завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одной из местных больниц. Сейчас эту женщину обвиняют в подлоге и мелком взяточничестве. По версии следствия, 16 апреля этого года она получила от нескольких сотрудников одного из предприятий деньги за выдачу …