На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.
После поимки 42-летнего тольяттинца передали полицейским. Во время досмотра у него был обнаружен пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой 13 граммов. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что к краже тольяттинец рождения не имеет отношения. За хранение запрещенных веществ на него заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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