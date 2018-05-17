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Материалы по теме:

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в 

17 мая 2018, 03:23
Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

С заявлением к сотрудникам полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из магазинов Тольятти. Он сообщил о пропаже 69 мобильных телефонов на 1,3 миллиона рублей из торговой точки. Подозреваемая в совершении преступления была задержана через несколько часов.

Оказалось, что гаджеты похитила сотрудница 

17 мая 2018, 01:46
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице 

11 мая 2018, 11:56
Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 

8 мая 2018, 11:37
В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями 
4 мая 2018, 08:09
Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя 

4 мая 2018, 12:08
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез из Пензы героин для переброса в колонии 63-го региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. 

27 апреля 2018, 04:08
Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

На днях к экипажу вневедомственной охраны поступил сигнал из больницы на улице Калинина в Самаре. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что помощь медикам потребовалась из-за агрессивного поведения одного из пациентов. В учреждение доставили 50-летнего мужчину, Он жаловался на боль 

26 апреля 2018, 12:33
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