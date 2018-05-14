|
Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре
|
14 мая 2018, 11:50
|
Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти
В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли …
|
8 мая 2018, 11:37
|
В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом
Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями …
|
4 мая 2018, 08:09
|
СК завел дело по факту нападения 3 парней на инспекторов ДПС в Самаре
|
4 мая 2018, 10:25
|
ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару
|
27 апреля 2018, 04:08
|
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
|
27 апреля 2018, 11:56
|
Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре
В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала …
|
13 апреля 2018, 05:07
|
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре
В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям …
|
11 апреля 2018, 12:04