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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

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14 мая 2018, 11:50
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В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 

8 мая 2018, 11:37
В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями 
4 мая 2018, 08:09
СК завел дело по факту нападения 3 парней на инспекторов ДПС в Самаре

СК завел дело по факту нападения 3 парней на инспекторов ДПС в Самаре

В Самаре следователи СК возбудили уголовное дело в отношении троих парней в возрасте от 16 до 20 лет, подозреваемых в применении насилия против представителей власти. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 1 мая около 20 часов на улице Ленинградской. Потерпевшие 
4 мая 2018, 10:25
ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез из Пензы героин для переброса в колонии 63-го региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. 

27 апреля 2018, 04:08
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
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27 апреля 2018, 11:56
Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала 

13 апреля 2018, 05:07
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 
11 апреля 2018, 12:04
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