В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом … Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями