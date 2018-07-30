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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника 
27 июля 2018, 04:36
Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Тольяттинка задушила подругу, не желая отдавать ей долг

Жительнице Тольятти предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях. Ее подозревают в убийстве, краже и мошенничестве в крупном размере. Напомним, что 30 декабря прошлого года на балконе квартиры в доме по улице Автостроителей нашли тело 38-летней женщины. По данным судебно-медицинской экспертизы, 
27 июля 2018, 10:40
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
Самара стала самым криминальным городом региона

Самара стала самым криминальным городом региона

За последние шесть месяцев в Самаре было зарегистрировано 1764 тяжких и особо тяжких преступления. Об этом 26 июля рассказал на заседании городской думы начальник управления МВД по Самаре Дмитрий Блохин. Как ни странно, чаще всего криминальные случаи происходят в Самарском 
27 июля 2018, 08:35
Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в 
26 июля 2018, 03:09
Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

В Чапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев. Их обвиняют в незаконном выращивании конопли. По версии следствия, фигуранты дела — родные братья 49 и 46 лет из Чапаевска посеяли коноплю на своем придомовом участке, чтобы затем получить 
26 июля 2018, 11:47
В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в Самарскую область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя 
24 июля 2018, 12:36
У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

В воскресенье, 22 июля, в четвертом часу ночи около дома № 6 на улице Солнечной полицейские задержали 38-летнего водителя самарского муниципального предприятия "Самарагорсвет". На рабочем месте этого человека на проспекте Ленина, 10 силовики изъяли семь пакетов с наркотиком N-метилэфедрон общей 
23 июля 2018, 02:45
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