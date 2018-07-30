Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли во время досмотра у 52-летнего жителя Саратовской области полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится героин массой 12,1 грамма. Мужчина признался, что наркотик он хранил для себя, а не на продажу.
Сейчас в отношении задержанного завели уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Если вину мужчины докажут, то ему может грозить от трех до десяти лет за решеткой, сообщили в ведомстве.
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