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Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов

Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов

В Самаре вынесли приговор продавцу мебели, который обманывал своих клиентов. Мужчина разместил в интернете объявление об услугах по изготовлению мебели. В декабре прошлого года к нему обратился покупатель, он оставил заказ и внес предоплату — 12 500 рублей. Однако мебельщик 
24 июля 2018, 11:17
Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой

Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой

В Самаре продолжается расследование уголовного дела женщины, которая едва не угробила пятилетнюю девочку. Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы пенсионерки. По мнению специалистов, агрессивная женщина вменяема и может отвечать за свои поступки, пишет «Волжская коммуна».

Напомним, что 21 июня 
24 июля 2018, 08:28
Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы

В понедельник, 23 июля, случилось ЧП в заброшенных колхозных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. В 19:30 там нашли тело 11-летнего мальчика. По данному факту началась доследственная проверка.
 
По предварительным данным, пятеро подростков в возрасте от 11 до 15 лет играли 
23 июля 2018, 10:08
У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков

В воскресенье, 22 июля, в четвертом часу ночи около дома № 6 на улице Солнечной полицейские задержали 38-летнего водителя самарского муниципального предприятия "Самарагорсвет". На рабочем месте этого человека на проспекте Ленина, 10 силовики изъяли семь пакетов с наркотиком N-метилэфедрон общей 
23 июля 2018, 02:45
Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Суд Сызрани рассмотрел уголовное дело, в котором фигурировали наркотики. Как оказалось, дилер продал своему клиенту героин в отделении Сбербанка.

Мужчина заказал партию запрещенных веществ на 3000 рублей по телефону, а драгдилер назначил ему встречу в отделении кредитного учреждения. По 
15 июля 2018, 11:47
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
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