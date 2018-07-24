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Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов
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24 июля 2018, 11:17
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Пенсионерку, которая выкинула 5-летнюю девочку с балкона в Самаре, признали вменяемой
В Самаре продолжается расследование уголовного дела женщины, которая едва не угробила пятилетнюю девочку. Следователи получили заключение психолого-психиатрической экспертизы пенсионерки. По мнению специалистов, агрессивная женщина вменяема и может отвечать за свои поступки, пишет «Волжская коммуна».
Напомним, что 21 июня …
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24 июля 2018, 08:28
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Под Самарой подростков придавило плитой в заброшенных гаражах: есть жертвы
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23 июля 2018, 10:08
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У водителя муниципального предприятия из Самары нашли 7,7 кг наркотиков
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23 июля 2018, 02:45
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Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка
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15 июля 2018, 11:47
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Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
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25 мая 2018, 11:29
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Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 10:35