На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались «посадки» из 36 кустов наркосодержащего растения.
По словам злоумышленника, наркосодержащие растение он выращивал для дальнейшего употребления без цели сбыта. В настоящее время данная версия проверяется сотрудниками полиции. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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