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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

ДТП в Самарской области: УАЗ опрокинулся после столкновения с иномаркой

24 мая в Самарской области произошла авария. На трассе около села Воскресенка столкнулись Datdun и УАЗ. В результате аварии внедорожник опрокинулся на бок, а у иномарки сорвало багажник.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, 
24 мая 2018, 02:50
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

Жительница Тюмени в 100 лет стала майором полиции

В Тюмени чествовали с сотым днем рождения ветерана войны и местной полиции Елену Ковязину. В связи с этим начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов присвоил женщиен звание майора полиции. В торжественной обстановке он вручил ей награднфе погоны, 

22 мая 2018, 10:24
В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области будут судить бывшего начальника  отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют 

22 мая 2018, 02:52
Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

Тайник с 2 кг наркотиков нашла полиция на пр. Кирова в Самаре‍

В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в 

21 мая 2018, 10:35
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце

Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце

Китайский сервис такси Didi ведет поиски водителя, которого подозревают в убийстве стюардессы. Компания обещает награду в 1 млн. юаней (около $158 тыс.) за сведения об этом человеке. 21-летняя стюардесса, сотрудница Lucky Air, была убита в ночь на 6 мая.
11 мая 2018, 07:24
С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице 

11 мая 2018, 11:56
Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 

8 мая 2018, 11:37
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