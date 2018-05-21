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Материалы по теме:

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»

Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. 
21 мая 2018, 09:57
Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре

Изображение девушки появилось на стене дома на пр. Ленина в Самаре

В Самаре на стене жилого многоэтажного дома на проспекте Ленина появилось изображение девушки с фотоаппаратом. Героиня фотографирует ракету-носитель «Союз», отражение которой можно 
18 мая 2018, 04:15
В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно

Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет 
19 мая 2018, 05:48
Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Повышена средняя стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Мэрия Самары все-таки подняла сразу почти на 13 тысяч - с 34 300 до 47 100 рублей - среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в городе. Этот показатель является нормативным, его используют для расчета соцвыплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений на 

18 мая 2018, 03:27
Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в 

17 мая 2018, 03:23
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 

8 мая 2018, 11:37
В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями 
4 мая 2018, 08:09
Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров

Наконец-то: В Самаре на «диком» перекрестке Кирова и Победы установят 11 светофоров

В Самаре установят светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города. Речь идет о «диком» перекрестке Кирова и Победы.

На сегодняшний день он является пересечением равнозначных дорог. По ПДД, автомобилисты должны проезжать его по правилу «помехи справа» 
30 августа 2017, 11:02
В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на проспекте Кирова в ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 мая.
 
Как сообщают очевидцы, водитель на «Приоре» ехал по проспекту Кирова от Заводского шоссе в сторону 
13 мая 2017, 03:45
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
27 октября 2016, 08:58
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