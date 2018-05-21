В Самаре полицейские нашли тайник с крупной партией наркотиков. Более двух килограммов запрещенного вещества синтетического происхождения было спрятано около здания на проспекте Кирова. Выявить тайник удалось в ходе расследования по делу 26-летней жительницы Самары. Она была задержана в январе в гаражном массиве на проспекте Кирова. У девушки нашли 190 граммов «синтетики». Еще почти полтора килограмма наркотиков было спрятано в квартире матери подозреваемой. Девушка арестована. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки наркотиков в Самару.
«Следственный отдел УМВД России по городу Самаре возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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