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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

В Жигулевске столкнулись автобус с 24 детьми, грузовик и легковушка

Вчера, 30 апреля, в 10:35 на 970 км трассы М-5 в Жигулевске произошло ДТП, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных на одном автомобиле. По прибытии ими было установлено, что столкнулись три транспортных средства. Проводились 

1 мая 2017, 08:09
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
В МВД как раз готовят нормативную базу под это нововведение. Дорожные полицейские заинтересованы, чтобы автомобилисты активно 

28 апреля 2017, 06:06
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по 

28 апреля 2017, 11:37
Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на 
24 апреля 2017, 10:13
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

В Самаре МАЗ насмерть сбил 78-летнего пенсионера

Сегодня, 11 апреля, около 13:00 в Самаре на Заводском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 38-летний водитель двигался на грузовике МАЗ от проезда Мальцева в сторону улицы XXII 
11 апреля 2017, 11:04
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

В Самаре на Заводском шоссе МАЗ переехал женщину, есть фото

Сегодня, 13 марта, днем в Самаре на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, рядом с рынком «Норд» грузовик МАЗ сбил насмерть женщину, 
13 марта 2017, 11:23
В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое 

14 декабря 2016, 10:40
В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
27 октября 2016, 08:58
В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

Готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре оценивается примерно в 50%. До наступления отрицательных температур нужно максимально завершить работы по заливке бетона. Из 9 секций на южной рампе осталось сделать две. 

"На южной рампе сейчас делается 

13 октября 2016, 10:03
Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области

Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области

Полицейские рассказали, что случилось с 16-летней девушкой, которая приехала в Самару из Большой Глушицы и пропала без вести на несколько дней.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 31 августа школьница сошла на автостанции «Аврора» и перестала выходить на связь с 
7 сентября 2016, 04:01
В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото

В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 июня, в Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился насмерть мотоциклист. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.
26 июня 2016, 01:38
В Самаре в клумбе на проспекте Кирова нашли гранату

В Самаре в клумбе на проспекте Кирова нашли гранату

Вчера, 15 апреля, в Кировском районе Самары сотрудники проводили спецоперацию. В одной из цветочных клумб на проспекте Кирова была обнаружена граната, передает портал 63.ru.
 
На случай негативного развития событий сотрудники ОВД вызвали карету скорой помощи К счастью, 
16 апреля 2016, 02:58
В Самаре выясняют причину смерти пропавшей полгода назад школьницы

В Самаре выясняют причину смерти пропавшей полгода назад школьницы

На днях в одной из самарских больниц умерла девочка 2000 года рождения. Обстоятельства гибели ребенка в настоящее время устанавливают следователи.

Известно, что несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу имени Семашко в пятницу, 4 марта, примерно в шесть часов вечера. Она была 
10 марта 2016, 09:31
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