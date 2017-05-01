В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути следования автомобилист допустил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии школьница получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. В настоящее время по факту ДТП сотрудники ОВД проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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