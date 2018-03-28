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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в 

27 марта 2018, 02:29
Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, в результате ДТП пострадал ребенок. Иномарка Nissan Tiida вишневого цвета сбила 3-летнего мальчика, переходившего по зебре 
15 марта 2018, 04:04
Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре»‍ в Самаре

В Самаре в историческом центре города в результате ДТП 12 марта пострадал ребенок. Около 18:30 12-летняя девочка, переходившая по зебре улицу Венцека, была сбита автомобилем Geely. Это произошло у перекрестка с улицей Молодогвардейской, около 59-го дома по улице Венцека. Управлял 

13 марта 2018, 03:03
Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре

В Самаре 27 февраля в результате ДТП на проспекте Кирова пострадал ребенок. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Peugeot Partner. Это случилось в 15:30 около дома 138а по улице Свободы. По данным полицейских, за 

28 февраля 2018, 01:52
В Сызрани водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз в незнакомом районе

В Сызрани водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз в незнакомом районе

Вопиющий случай произошел в Сызрани. Как пишет КТВ-Луч со ссылкой на местные паблики в соцсетях, 1 февраля водитель автобуса не довез до места назначения 11-летнюю девочку. Автомобилист высадил ее на обочине дороги.
 
Водитель автобуса 9-го маршрута, сославшись на 
3 февраля 2018, 04:33
В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Ставропольском районе Самарской области свора бродячих собак покусала ребенка во дворе школы. Инцидент произошел 20 января в населенном пункте Выселки. Пострадавший 9-летний мальчик попал в больницу. Медики насчитали у него три раны от укусов. Его уже выписали из больницы.

Более 

1 февраля 2018, 05:39
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой 
21 ноября 2017, 10:12
Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Вчера, 29 июля, стало известно, что прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области начала проводить проверку по факту гибели малолетнего ребенка. Трагедия произошла в селе Вернее Якушкино.

8-летняя девочка приехала из Тольятти в гости к своей бабушке. Девочка сразу же стала 
30 июля 2017, 01:23
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
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