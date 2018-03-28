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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08
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Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области
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27 марта 2018, 02:29
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Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области
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27 марта 2018, 09:13
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Автоледи на вишневом Nissan сбила 3-летнего мальчика на «зебре» в Самаре
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15 марта 2018, 04:04
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Водитель иномарки Geely сбил 12-летнюю девочку на «зебре» в Самаре
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13 марта 2018, 03:03
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Водитель Peugeot Partner сбил 15-летнюю девочку на проспекте Кирова в Самаре
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28 февраля 2018, 01:52
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В Сызрани водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз в незнакомом районе
Вопиющий случай произошел в Сызрани. Как пишет КТВ-Луч со ссылкой на местные паблики в соцсетях, 1 февраля водитель автобуса не довез до места назначения 11-летнюю девочку. Автомобилист высадил ее на обочине дороги.
Водитель автобуса 9-го маршрута, сославшись на …
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3 февраля 2018, 04:33
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В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы
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1 февраля 2018, 05:39
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Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары
В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой …
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21 ноября 2017, 10:12
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Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области
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30 июля 2017, 01:23
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
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1 мая 2017, 08:29