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В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде
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30 июля 2018, 02:14
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«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась
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29 июля 2018, 11:22
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Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке
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29 июля 2018, 01:22
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«Старый и весь пропахший тиной»: рыбак под Шелехметью вытащил сома под 70 кг
Для одного из рыбаков Самарской области отдых с удочкой на Волге закончился рекордным уловом. По словам мужчины, неподалеку от пристани Шелехметь ему удалось вытащить сома-гиганта. Фотографиями добычи рыбак поделился в паблике "Новости Самары - Самара life"
«Вес чудо-рыбы …
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28 июля 2018, 04:31
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Мотоциклист перевернулся на дороге к Волге в Самарской области
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28 мая 2018, 04:28
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Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
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12 декабря 2017, 03:03
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Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон
Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. В соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.
Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.
Как передает КТВ-Луч, …
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16 сентября 2017, 04:08
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В Самаре у «Ладьи» 19-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб
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26 августа 2017, 03:33