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В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр
В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидлов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. …
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6 августа 2018, 12:53
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В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
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6 августа 2018, 11:04
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42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани
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6 августа 2018, 10:36
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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
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6 августа 2018, 08:57
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Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
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5 августа 2018, 11:36
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб
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2 августа 2018, 11:24
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Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом
За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация …
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2 августа 2018, 09:53