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В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидлов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. 
6 августа 2018, 12:53
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
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42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

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6 августа 2018, 10:36
Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали 
6 августа 2018, 08:57
Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы

Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы

В воскресенье, 5 августа, в 21:00 на трассе «Самара - Бугуруслан» произошла страшная авария. На 62 километре автодороги столкнулись ВАЗ и иномарка «Шкода». Один человек скончался до приезда кареты «скорой помощи», а двое пострадавших, в том числе 12-летний мальчик попали 
5 августа 2018, 11:36
Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

Ночное ДТП в Самаре: «Киа» снесла бетонный столб

В ночь с 1 на 2 августа в историческом центре областной столицы произошла авария. На пересечении улиц Венцека и Галактионовской водитель иномарки «Киа» не сумел справиться с управлением и врезался в бетонный столб. Световая опора покосилась и повредила пешеходные ограждения, 
2 августа 2018, 11:24
Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.

Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация 

2 августа 2018, 09:53
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