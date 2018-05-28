|
В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате
27 мая в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал человек. 64-летний водитель автомобиля «KIA» ехал по территории, прилегающей к Московскому шоссе. На одном из участков он наехал на электросамокат, которым управлял 46-летний мужчина.
В результате аварии травмы получил владелец двухколесного транспортного …
|
28 мая 2018, 03:06
|
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
|
28 мая 2018, 12:36
|
Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области
|
28 мая 2018, 11:34
|
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой
|
28 мая 2018, 10:39
|
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые
В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
|
12 декабря 2017, 03:03
|
Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон
Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. В соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.
Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.
Как передает КТВ-Луч, …
|
16 сентября 2017, 04:08
|
В Самаре у «Ладьи» 19-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб
|
26 августа 2017, 03:33
|
Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах
Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, …
|
18 июля 2017, 01:25