Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.



Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.



Как передает КТВ-Луч, … Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. Вмотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.Как