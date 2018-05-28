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Материалы по теме:

В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате

В Самаре водитель иномарки сбил 46-летнего мужчину на электросамокате

27 мая в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал человек. 64-летний водитель автомобиля «KIA» ехал по территории, прилегающей к Московскому шоссе. На одном из участков он наехал на электросамокат, которым управлял 46-летний мужчина.

В результате аварии травмы получил владелец двухколесного транспортного 

28 мая 2018, 03:06
Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 28 мая, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса 
28 мая 2018, 12:36
Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области

27 мая в Самарской области произошла автоавария. 38-летняя автоледи на «КИА Спектра» ехала по трассе «Курумоч – Новый Буян». В 17:30 женщина нарушила правила и столкнулась с ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель российской машины. С 

28 мая 2018, 11:34
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В Самарской области в воскресенье, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. На 1037-м километре дороги в аварию попали пять машин: «Лада Калина», «Шевроле Лачетти», «Киа», «ВАЗ-2105», «Лада Гранта». Водитель на «Калине», ехавший со стороны Уфы в направлении 

28 мая 2018, 10:39
Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

Полнолуние смертельно опасно для мотоциклистов, установили ученые

В полнолуние случается больше смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, установили исследователи. Свои выводы ученые обнародовали в издании The BMJ.
Эксперты изучили статистику по авариям с летальным исходом в Соединенных Штатах, Англии и других странах. В частности, они познакомились с 

12 декабря 2017, 03:03
Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон

Со стриптизом и дискотекой: сызранские байкеры закрывают мотосезон

Сегодня, 16 сентября, сызранские байкеры закрывают мотосезон,. В соцсети "ВК" мотоциклисты приглашали всех желающих присоединиться к мероприятию.
 
Поддержать сызранских мотолюбителей из клуба «Чорты» приедут коллеги из Ульяновска, Пензы, Тольятти, Жигулёвска и других городов.
 
Как передает КТВ-Луч
16 сентября 2017, 04:08
В Самаре у «Ладьи» 19-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

В Самаре у «Ладьи» 19-летний мотоциклист врезался в бордюр и погиб

Вчера, 25 августа, около 23:00 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором погиб молодой мотоциклист, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 19-летний водитель мотоцикла «Стелс» двигался по Северо-восточной магистрали со стороны улицы Ново-Садовой в 
26 августа 2017, 03:33
Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах

Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, 
18 июля 2017, 01:25
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