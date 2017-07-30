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На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
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2 июня 2017, 12:03
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
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1 мая 2017, 08:29
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Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка
В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на …
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24 апреля 2017, 10:13
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На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека
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13 февраля 2017, 10:42
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В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу
Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).
По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое …
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14 декабря 2016, 10:40
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В ДТП с КамАЗом под Ульяновском погибли девушка-водитель и ехавшая с ней женщина
Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Ульяновской области, унесло жизни двух человек. Трагедия произошла в Кузоватовском районе, сообщают региональные информагентства.
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2 ноября 2016, 11:00
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Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео
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1 октября 2016, 07:50
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Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области
Полицейские рассказали, что случилось с 16-летней девушкой, которая приехала в Самару из Большой Глушицы и пропала без вести на несколько дней.
Как уже сообщала «ТЕРРА», 31 августа школьница сошла на автостанции «Аврора» и перестала выходить на связь с …
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7 сентября 2016, 04:01
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В ульяновской колонии осужденные зашили себе рты в знак протеста
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5 июля 2016, 03:04
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В Мордовии в реке Кочерма утонула 36-летняя жительница Тольятти
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18 июля 2014, 06:51
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В реке Самаре в районе села Борское утонула 10-летняя девочка
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15 июля 2014, 05:20
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6-летнюю девочку унесло течением, пока ее пьяная мать спала на берегу
По факту гибели девочки на реке Сок в Красноярском районе продолжается доследственная проверка, сообщает областное СУ СК РФ.
Вчера, 9 июля, около 3 часов дня тело ребенка вытащили из воды отдыхающие.
Выяснилось, что девочка зашла в воду, когда ее …
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10 июля 2014, 05:14