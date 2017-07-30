В Ульяновской области началась проверка после того, как в Сети появился видеоролик. В нем осужденные жалуются на тяжелые условия, а двое из них зашили себе рты в знак протеста. Об этом сообщают местные информагентства со ссылкой на следственные органы.

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