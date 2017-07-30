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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
В итоге произошло столкновение 

2 июня 2017, 12:03
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на 
24 апреля 2017, 10:13
На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Ульяновской области унесло жизни трех человек, еще двое получили различные травмы. Авария случилась 12 февраля близ села Красная речка Старомайнского района.
В ДТП участвовали 2 автомобиля – Kia Rio и «ВАЗ - 2105». Как уточняется, 

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В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

В Кинеле 35-летний мужчина ограбил школьницу

Жителя Кинеля подозревают в ограблении школьницы. В октябре 2016 года злоумышленник отнял сотовый телефон у 17-летней девушки. Уголовное дело завели по статье «Грабеж» (часть1 статьи 161 УК РФ).

По информации полицейских, к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, ранее задержанный за другое 

14 декабря 2016, 10:40
В ДТП с КамАЗом под Ульяновском погибли девушка-водитель и ехавшая с ней женщина

В ДТП с КамАЗом под Ульяновском погибли девушка-водитель и ехавшая с ней женщина

Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Ульяновской области, унесло жизни двух человек. Трагедия произошла в Кузоватовском районе, сообщают региональные информагентства.
Близ населенного пункта Кивать автомобиль ВАЗ-217230 столкнулся с КамАЗом. Жертвами аварии оказались две женщины: 22-летняя девушка-водитель и находившаяся в салоне 43-летняя пассажирка.

2 ноября 2016, 11:00
Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео

Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео

Сегодня, 1 октября, под Тольятти произошло необычное ДТП. Под мостом на дороге в поселок Поволжский «Лада-Калина» утонула в луже. Никто не пострадал. Пассажиры спасали свои вещи из «водного плена», передвигаясь почти по пояс в воде, передает 63.ru.

Как утверждают 
1 октября 2016, 07:50
Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области

Пропавшую в Самаре 16-летнюю девушку нашли у интернет-друга в Калужской области

Полицейские рассказали, что случилось с 16-летней девушкой, которая приехала в Самару из Большой Глушицы и пропала без вести на несколько дней.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 31 августа школьница сошла на автостанции «Аврора» и перестала выходить на связь с 
7 сентября 2016, 04:01
В ульяновской колонии осужденные зашили себе рты в знак протеста

В ульяновской колонии осужденные зашили себе рты в знак протеста

В Ульяновской области началась проверка после того, как в Сети появился видеоролик. В нем осужденные жалуются на тяжелые условия, а двое из них зашили себе рты в знак протеста. Об этом сообщают местные информагентства со ссылкой на следственные органы.
Речь 

5 июля 2016, 03:04
В Мордовии в реке Кочерма утонула 36-летняя жительница Тольятти

В Мордовии в реке Кочерма утонула 36-летняя жительница Тольятти

Сегодня, 18 июля, установлена личность погибшей тольяттинки, которую нашли в Мордовии, сообщает ИА «Волга Ньюс». Тело обнаружено 13 июля на реке Кочерма около села Морга Дубенского района.
Следов насильственной смерти на теле 36-летней женщины не обнаружено. Следственный отдел проводит проверку 

18 июля 2014, 06:51
В реке Самаре в районе села Борское утонула 10-летняя девочка

В реке Самаре в районе села Борское утонула 10-летняя девочка

Сегодня, 15 июля, в Борском районе в 13:40 произошла трагедия. В реке Самаре около села Борское утонула 10-летняя девочка, сообщает областное ГУ МВД. Она переплывала реку и уже возвращалась обратно, когда не смогла справиться с течением. Тело из воды достали 

15 июля 2014, 05:20
6-летнюю девочку унесло течением, пока ее пьяная мать спала на берегу

6-летнюю девочку унесло течением, пока ее пьяная мать спала на берегу

По факту гибели девочки на реке Сок в Красноярском районе продолжается доследственная проверка, сообщает областное СУ СК РФ.
Вчера, 9 июля, около 3 часов дня тело ребенка вытащили из воды отдыхающие.
Выяснилось, что девочка зашла в воду, когда ее 
10 июля 2014, 05:14
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