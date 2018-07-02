В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков FIFA на 2 июля. Напомним, сегодня на стадионе «Самара Арена» состоится пятый в городе матч ЧМ-2018: в 1/8 финала сыграют сборные Бразилии и Мексики. Фестиваль болельщиков в Самаре проходит на площади Куйбышева, которая считается крупнейшей в Европе и может вместить 20 тысяч зрителей. Фанфест стартовал одновременно с ЧМ-2018 по футболу, 14 июня. Программа фестиваля болельщиков в Самаре 2 июля откроется в 16 часов. На сцене выступят артисты Самарской государственной филармонии и Самарского академического театра оперы и балета, а также группа «Каша» (6+). В 18 часов на гигантском экране начнется трансляция матча Бразилия - Мексика. После игры, с 20 часов, состоится концерт с участием мужского хора «Русский формат», группы «Хорхес Бэнд» и балета «Шарм». В 22:00 покажут трансляцию игры Бельгия – Япония из Ростова-на-Дону. С 23:50 до 0:45 – диджей-сет.
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