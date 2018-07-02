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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
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Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре

Сегодня, 2 июля, стадион «Самара Арена» примет пятый и предпоследний матч чемпионата мира по футболу. В рамках 1\8 финала мундиаля встретятся сборные Бразилии и Мексики. Обе команды завоевали право на выход в плей-офф по результатам матчей группового этапа.

Напомним, что для 

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Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре

Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре

В Самаре 31-летний иностранец потерял все свои деньги, банковские карты и документы. Инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале. В субботу, 30 июня, полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы нашли на вокзале забытое кем-то портмоне. Владельца установили: им оказался иностранный гражданин 1987 

2 июля 2018, 09:54
Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре

2 июля на площади Куйбышева пройдут трансляции двух матчей.
2 июля 2018, 09:16
Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

В Самару прилетели футболисты сборной Бразилии. После посадки в аэропорту «Курумоч» они отправились в отель «Lotte». Матч у южноамериканцев назначен на 2 июля. На стадионе «Самара Арена» «пентакампионы» сразятся со сборной Мексики за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Напомним, 

1 июля 2018, 10:42
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре

29 июня фестиваль болельщиков в Самаре работать не будет. Связано это с тем, что в пятницу ни одного матча в рамках мирового первенства не запланировано. Трансляций не будет. Сообщение появилось в официальной группе организаторов в ВК.

"Завтра фестиваль болельщиков FIFA на 

29 июня 2018, 09:42
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