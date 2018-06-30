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Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»
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30 июня 2018, 04:28
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Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной
Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную.
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
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30 июня 2018, 03:38
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Самарскую матрешку, «стену плача» и Паниковкого лайкнули 46 тысяч раз
Более 46 тысяч «лайков» собрали фотографии с видами Самары, которые выложил в Инстаграм Эдинсон Кавани - одна из главных звезд сборной Уругвая. Нападающий французского «ПСЖ» опубликовал фото храма у площади Славы, монумента «Паниковского», фонтана на склоне на фоне «стены плача» …
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30 июня 2018, 03:00
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Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей
Датский телеканал «ТВ 2» поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом
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30 июня 2018, 02:04