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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Азаров подарил Вальдерамме «Самару Арену»

Легенда мирового и колумбийского футбола Карлос Вальдеррама приехал в Самару поддержать свою сборную в матче с Сенегалом. После игры, в которой колумбийцы победили и вышли в 1/8 финала, именитого гостя ждал приз. Врио губернатора Самарской области вручил Вальдерраме копию «Самара 
30 июня 2018, 04:28
Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Самарскую ГРЭС предлагают сделать частью набережной

Одна из дипломниц кафедры архитектуры Самарского политеха представила проект, в котором предлагается превратить территорию Самарскую ГРЭС в новую набережную. 
 
Согласно проекту, первыми следует соединить с набережной корпуса энергообъекта, которые в будущем выведут из эксплуатации. Внутри ГРЭС предлагается обустроить музей.
30 июня 2018, 03:38
Самарскую матрешку, «стену плача» и Паниковкого лайкнули 46 тысяч раз

Самарскую матрешку, «стену плача» и Паниковкого лайкнули 46 тысяч раз

Более 46 тысяч «лайков» собрали фотографии с видами Самары, которые выложил в Инстаграм Эдинсон Кавани - одна из главных звезд сборной Уругвая. Нападающий французского «ПСЖ» опубликовал фото храма у площади Славы, монумента «Паниковского», фонтана на склоне на фоне «стены плача» 
30 июня 2018, 03:00
Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей

Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей

Датский телеканал «ТВ 2» поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом
 
30 июня 2018, 02:04
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