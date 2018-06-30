Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей Датский телеканал «ТВ 2» поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом

… поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом