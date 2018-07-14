На фасаде дома №369 по улице Ново-Садовой появится граффити в честь победы сборной России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает Фонда капитального ремонта в социальных сетях. ФКР стал заказчиком проекта. Средства на него выделили меценаты.
Напомним, 1 июля сборная России выиграла матч с Испанией со счетом 1(4):1(3) и прошла в 1/4 финала ЧМ-2018. В ¼ финала уступили хорватам.
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Дмитрий Азаров наградил волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
Во вторник, 10 июля, во время Форума гражданского актива Самарской области глава региона Дмитрий Азаров отметил работу волонтеров серебряного возраста во время ЧМ-2018. Все награжденные активно участвовали в подготовке губернской столицы к мундиалю.
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Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte
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По предварительным данным, произошло ложное срабатывание сигнализации.
Сборные Швеции …
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