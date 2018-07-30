29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.
В результате аварии ребенок получил травмы головы. Его доставили в больницу.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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