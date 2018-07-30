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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника

Один из муляжей в Сызрани снесли и уложили рядом с местом происшествия. Напомним, что «жестяных школьников» - фигуры маленьких детей в полный рост поставили по инициативе Госавтоинспекции на двух опасных пешеходных переходах.

Жители города реагировали на них по-разному: одни 
30 июля 2018, 11:01
«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

В воскресенье, 29 июля, в селе Калиновый ключ в Сергиевском районе области произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не сумел справиться с управлением, и его машина скатилась в кювет и врезалась в дерево, а затем загорелась. От страшных 
29 июля 2018, 11:22
Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке

Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке

В Камышлинском районе водитель "Шевроле" на полном ходу врезался в группу пешеходов, среди которых были дети. В общей сложности пострадали 6 человек — двое взрослых и четверо малолетних детей. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции задержали водителя - 25-летнего мужчину. 
29 июля 2018, 01:22
«Старый и весь пропахший тиной»: рыбак под Шелехметью вытащил сома под 70 кг

«Старый и весь пропахший тиной»: рыбак под Шелехметью вытащил сома под 70 кг

Для одного из рыбаков Самарской области отдых с удочкой на Волге закончился рекордным уловом. По словам мужчины, неподалеку от пристани Шелехметь ему удалось вытащить сома-гиганта. Фотографиями добычи рыбак поделился в паблике "Новости Самары - Самара life"
 
«Вес чудо-рыбы 
28 июля 2018, 04:31
Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

В пятницу, 27 июля, в парке Металлургов в областной столице достали из воды тело мужчины. Трое сотрудников Поисково-спасательной службы выехали на место происшествия в 16:55. Спасатели извлекли труп из воды, работа была завершена в 18:26. Причины и обстоятельства гибели этого 
28 июля 2018, 08:02
Мотоцикл остался под машиной: На Алма-Атинке байкер протаранил Audi

Мотоцикл остался под машиной: На Алма-Атинке байкер протаранил Audi

Сегодня, 27 июля, вечером в Самаре произошло ДТП. Примерно в 17:30 на улице Алма-Атинской столкнулись Audi и мотоцикл.
 
По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетели сланцы, а шлем остался на дороге. При этом мотоцикл оказался под иномаркой. Удивительно, 
27 июля 2018, 10:17
В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника 
27 июля 2018, 04:36
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

В 212 семьях в Самарской области родились близнецы

За первые полгода 2018 в Самарской области появились на свет 16 074 малыша. Анализ данных показывает, что чаще рождаются мальчики, чем девочки (50,9 и 49,1 % соответственно). В 212 семьях в регионе родились близнецы. Специалисты зарегистрировали 209 двоен, из которых 
27 июля 2018, 12:34
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
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