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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ
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30 июля 2018, 02:35
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В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде
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30 июля 2018, 02:14
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В Сызрани неизвестный сбил муляж школьника
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30 июля 2018, 11:01
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«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой
В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований …
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30 июля 2018, 09:11
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"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул
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30 июля 2018, 08:36
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В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
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27 июля 2018, 02:52
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В 212 семьях в Самарской области родились близнецы
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27 июля 2018, 12:34
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Около детского сада в Сызрани появился опасный провал
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27 июля 2018, 09:52
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20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
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11 июля 2018, 10:19
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Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
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2 марта 2018, 10:40
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В блогах: «Чиновники, постройте детский сад на Жигморе!»
Жители тольяттинского поселка Жигулевское Море обратились через соцсети к руководству Самарской области. Видеозапись обращения выложена в паблике "ВК" - "Тольятти". "Чиновники, постройте наконец детский сад на Жигморе! Наша жизнь оторвана от города трассой М-5 и вечными пробками. А на …
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1 февраля 2018, 02:17