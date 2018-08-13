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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти
12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.
На тушение возгорания прибыли …
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13 августа 2018, 09:47
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«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа
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12 августа 2018, 10:18
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
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9 августа 2018, 11:02
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца
Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной …
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25 июля 2018, 02:32
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Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре
Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, …
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25 июля 2018, 10:30
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
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24 июля 2018, 10:27