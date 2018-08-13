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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

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Человек погиб при взрыве газовых баллонов под Тольятти

12 августа под Тольятти произошло ЧП. Около половины двенадцатого ночи в поселке Приморский на улице Рябиновой прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы в паблике «Тольятти», там детонировали два газовых баллона. Сразу после этого начался пожар.

На тушение возгорания прибыли 
13 августа 2018, 09:47
«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

В субботу, 11 августа, в Сызрани зафиксировали ЧП. С незастекленного балкона на четвертом этаже дома № 97 на проспекте Гагарина выпал мужчина. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в Центральной городской больнице Сызрани. По неофициальной информации, у мужчины кроме черепно-мозговой 
12 августа 2018, 10:18
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
 
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
 
По предварительным 
9 августа 2018, 11:02
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
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Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

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25 июля 2018, 02:32
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Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.

По версии 

24 июля 2018, 10:27
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