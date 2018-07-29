|
Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке
|
29 июля 2018, 01:22
|
«Старый и весь пропахший тиной»: Рыбак под Шелехметь вытащил сома под 70 кг
Для одного из рыбаков Самарской области отдых с удочкой на Волге закончился рекордным уловом. По словам мужчины, неподалеку от пристани Шелехметь ему удалось вытащить сома-гиганта. Фотографиями добычи рыбак поделился в паблике "Новости Самары - Самара life"
«Вес чудо-рыбы …
|
28 июля 2018, 04:31
|
Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины
|
28 июля 2018, 08:02
|
Мотоцикл остался под машиной: На Алма-Атинке байкер протаранил Audi
|
27 июля 2018, 10:17
|
В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера
На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника …
|
27 июля 2018, 04:36
|
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист
|
27 июля 2018, 02:52
|
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей
|
27 июля 2018, 08:57
|
Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе
|
26 июля 2018, 12:32
|
Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
|
26 июля 2018, 12:12
|
В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт
|
26 июля 2018, 08:59
|
В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул
|
25 июля 2018, 02:06