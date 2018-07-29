Мотоцикл остался под машиной: На Алма-Атинке байкер протаранил Audi Сегодня, 27 июля, вечером в Самаре произошло ДТП. Примерно в 17:30 на улице Алма-Атинской столкнулись Audi и мотоцикл.



По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетели сланцы, а шлем остался на дороге. При этом мотоцикл оказался под иномаркой. Удивительно, …