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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке

Четверых детей и двух взрослых сбил под Самарой пьяный парень на иномарке

В Камышлинском районе водитель "Шевроле" на полном ходу врезался в группу пешеходов, среди которых были дети. В общей сложности пострадали 6 человек — двое взрослых и четверо малолетних детей. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции задержали водителя - 25-летнего мужчину. 
29 июля 2018, 01:22
«Старый и весь пропахший тиной»: Рыбак под Шелехметь вытащил сома под 70 кг

«Старый и весь пропахший тиной»: Рыбак под Шелехметь вытащил сома под 70 кг

Для одного из рыбаков Самарской области отдых с удочкой на Волге закончился рекордным уловом. По словам мужчины, неподалеку от пристани Шелехметь ему удалось вытащить сома-гиганта. Фотографиями добычи рыбак поделился в паблике "Новости Самары - Самара life"
 
«Вес чудо-рыбы 
28 июля 2018, 04:31
Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

В пятницу, 27 июля, в парке Металлургов в областной столице достали из воды тело мужчины. Трое сотрудников Поисково-спасательной службы выехали на место происшествия в 16:55. Спасатели извлекли труп из воды, работа была завершена в 18:26. Причины и обстоятельства гибели этого 
28 июля 2018, 08:02
Мотоцикл остался под машиной: На Алма-Атинке байкер протаранил Audi

Мотоцикл остался под машиной: На Алма-Атинке байкер протаранил Audi

Сегодня, 27 июля, вечером в Самаре произошло ДТП. Примерно в 17:30 на улице Алма-Атинской столкнулись Audi и мотоцикл.
 
По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетели сланцы, а шлем остался на дороге. При этом мотоцикл оказался под иномаркой. Удивительно, 
27 июля 2018, 10:17
В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника 
27 июля 2018, 04:36
В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В Самарской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

В четверг вечером, 26 июля, в Волжском районе области произошла авария, в которой пострадал автомобилист. В 16:45 11-летний мальчик вместе со своим отцом ехал на велосипеде по трассе со стороны села Подгоры. 
 
«По предварительной информации полицейских, подросток при повороте налево допустил 
27 июля 2018, 02:52
Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

Полицейского из Самары подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело на оперуполномоченного ОБОП УУР областного ГУ МВД. Этого человека подозревают в мошенничестве. По версии следствия, с мая 2016 по февраль 2017 года он получил от некой женщины 474 тысячи рублей и сотовый «IPhone 6», который 
27 июля 2018, 08:57
Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе

Видео: полицейские сняли самарца с перил моста на Ракитовском шоссе

Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и Магистральной в областной столице, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин 
26 июля 2018, 12:32
Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего 
26 июля 2018, 12:12
В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт

В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт

В среду, 25 июля, на проезжей части улицы Тургенева в районе станции Кашпир в Сызрани образовался огромный провал. По мнению очевидцев, дорожное покрытие могло провалиться под перевозившим строительный мусор тяжеловесным КАМАЗом. На этой улице разбирают предназначенный под снос дом и 
26 июля 2018, 08:59
В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул

В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул

В воскресенье, 22 июля, в губернской столице случилось ЧП: на Волге недалеко от пляжа в районе насосно-фильтровальной станции на улице Советской Армии утонул мужчина. По информации осведомленного источника, погибший катался на гидроцикле и выехал в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то 
25 июля 2018, 02:06
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