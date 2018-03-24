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Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью
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24 марта 2018, 01:36
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ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
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23 марта 2018, 03:35
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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
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23 марта 2018, 02:49
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Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
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23 марта 2018, 11:09
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В Самаре на Вольской автобус №56 насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 21 января, около 15:00 дня на пересечении улиц Вольской и Воронежской произошло ДТП со смертельным исходом, передает «Комсомольская правда в Самаре» . Автобус 56 маршрута сбил пенсионерку.
«Я сначала увидел автобус на аварийках. Подумал, машину какую-нибудь притерли. …
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21 января 2018, 04:42
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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В Самаре на Димитрова насмерть сбили пешехода
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10 декабря 2017, 10:50
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Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся
Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.
Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного …
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30 сентября 2017, 03:09