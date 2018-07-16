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На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Суд Сызрани рассмотрел уголовное дело, в котором фигурировали наркотики. Как оказалось, дилер продал своему клиенту героин в отделении Сбербанка.

Мужчина заказал партию запрещенных веществ на 3000 рублей по телефону, а драгдилер назначил ему встречу в отделении кредитного учреждения. По 
15 июля 2018, 11:47
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.

По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 

12 июля 2018, 11:33
На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

В суд Новокуйбышевска передали уголовное дело в отношении преподавателя местного колледжа. Эту даму обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Деньги были платой за проставление экзамена в «зачетке», 

11 июля 2018, 02:54
Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти

В Автограде завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одной из местных больниц. Сейчас эту женщину обвиняют в подлоге и мелком взяточничестве. По версии следствия, 16 апреля этого года она получила от нескольких сотрудников одного из предприятий деньги за выдачу 

10 июля 2018, 10:23
На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, 

3 июля 2018, 11:20
Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ

В Самаре стало известно решение суда по второму фигуранту уголовного дела о получении взятки сотрудниками ФСБ. Павлу Чермашенцеву продлили арест на три месяца до 10 сентября 2018 года. Напомним, ранее было поддержано аналогичное ходатайство следователей в отношении Сергея Гудованого.
 
8 июня 2018, 04:11
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