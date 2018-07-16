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На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары
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16 июля 2018, 10:47
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Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка
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15 июля 2018, 11:47
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За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе
В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 …
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12 июля 2018, 11:33
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На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска
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11 июля 2018, 02:54
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Врача-терапевта будут судить за взятки и подлог в Тольятти
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10 июля 2018, 10:23
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На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти
Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, …
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3 июля 2018, 11:20
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Стало известно решение Самарского суда по второму сотруднику ФСБ
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8 июня 2018, 04:11