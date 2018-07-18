|
Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре
|
18 июля 2018, 07:58
|
112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.
По версии следствия, мужчина организовал преступную …
|
17 июля 2018, 12:56
|
Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары
В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 …
|
16 июля 2018, 11:08
|
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары
|
16 июля 2018, 10:47
|
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе
В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 …
|
12 июля 2018, 11:33
|
На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти
Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, …
|
3 июля 2018, 11:20