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Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары
В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 …
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16 июля 2018, 11:08
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На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары
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16 июля 2018, 10:47
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Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка
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15 июля 2018, 11:47
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На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска
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11 июля 2018, 02:54
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Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного
Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
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12 апреля 2017, 11:39
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В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто
В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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13 октября 2016, 10:51
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Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина
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25 ноября 2015, 09:18