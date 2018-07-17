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Материалы по теме:

Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары

Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 
16 июля 2018, 11:08
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Суд Сызрани рассмотрел уголовное дело, в котором фигурировали наркотики. Как оказалось, дилер продал своему клиенту героин в отделении Сбербанка.

Мужчина заказал партию запрещенных веществ на 3000 рублей по телефону, а драгдилер назначил ему встречу в отделении кредитного учреждения. По 
15 июля 2018, 11:47
На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

На взятке в 25 тысяч рублей «погорел» преподаватель из Новокуйбышевска

В суд Новокуйбышевска передали уголовное дело в отношении преподавателя местного колледжа. Эту даму обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в конце апреля этого года педагог получила от студентки 25 тысяч рублей. Деньги были платой за проставление экзамена в «зачетке», 

11 июля 2018, 02:54
Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Арестованным наркодилерам грозит от 15 лет до пожизненного

Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
Мужчины 1975 и 1985 г.р. задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято более четверти килограмма психотропного вещества, химические реагенты и оборудование, которые использовались для производства 

12 апреля 2017, 11:39
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Накануне полицейские получили информацию о том, что предполагаемая злоумышленница должна передать покупателю наркотики. За женщиной начали 

13 октября 2016, 10:51
Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Таков итог двух спецопераций, проведенных за последний месяц. Любопытно, что оба раза дилеры прятали наркотик в пакетах из-под сока.
В первом случае на стационарном посту ДПС в Зеленовке был задержан ВАЗ 2112 под управлением 48-летнего Вадима Феофанова, который следовал в 
25 ноября 2015, 09:18
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