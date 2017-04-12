Сегодня, 4 августа, об этом сообщили в пресс-службе УФСКН России по Самарской области. По версии следствия, зимой этого года четыре друга детства, молодые люди в возрасте 21-27 лет, занялись производством амфетамина. Первоначально они делали это дома у одного из соучастников. …