Оперативники арестовали двух активных участников преступной группировки, которые организовали производство и сбыт крупных партий амфетамина.
Мужчины 1975 и 1985 г.р. задержаны с поличным. Из незаконного оборота изъято более четверти килограмма психотропного вещества, химические реагенты и оборудование, которые использовались для производства синтетических наркотиков.
Следственным отделом Управления ФСБ возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Арестованным пока на два месяца дилерам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.
|
Самарских чиновников подозревают в получении взятки
Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников …
|
6 апреля 2017, 12:20
|
Житель Китая убил трех человек палочками для еды
В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
|
5 апреля 2017, 11:47
|
В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин
|
4 апреля 2017, 11:30
|
В Саратове задержали организаторов «автоподстав»
В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
|
31 марта 2017, 03:45
|
Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов
Схему незаконного оборота боеприпасов пресекли сотрудники самарского управления Федеральной Службы Безопасности в частном предприятии по подготовке охранников.
|
27 марта 2017, 10:08
|
Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»
Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
|
24 марта 2017, 10:50
|
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»
|
22 марта 2017, 09:46
|
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»
Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные сотрудниками самарского управления ФСБ России.
|
20 марта 2017, 05:05
|
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто
В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
|
13 октября 2016, 10:51
|
ФСБ региона обнаружила в Тольятти амфетаминовую лабораторию
Сотрудники самарского управления ФСБ ликвидировали в Тольятти очередную лабораторию по производству амфетамина. По оперативным данным, готовил и продавал наркотик 34-летний местный житель. Ингредиенты он получал через транспортную компанию, оплачивая через интернет. Готовил запрещенное вещество в арендованных квартирах, периодически меняя их. При …
|
21 апреля 2016, 02:51
|
Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина
|
25 ноября 2015, 09:18
|
В Тольятти наркополицейские обнаружили амфетаминовую лабораторию
|
4 августа 2015, 07:42
|
В Самаре прекращена деятельность очередной нарколаборатории
Наркополицейские Самары прекратили деятельность очередной лаборатории по производству амфетамина. Нелегальным химическим бизнесом в ней занимались двое друзей детства. На отработку технологии производства амфетамина у них ушло почти полгода. Причина в том, что товарищи сами почти постоянно находились в состоянии наркотического …
|
23 июля 2015, 05:05
|
Немецкие ученые заявили, что амфетамины способны «омолодить» мозг
|
4 июня 2015, 03:49