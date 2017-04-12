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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
Житель Китая убил трех человек палочками для еды

Житель Китая убил трех человек палочками для еды

В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
Преступление было совершено в частной клинике Dazhong Hospital. Страдающий психическим расстройством гражданин лежал в палате с другими 

5 апреля 2017, 11:47
В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля обнаружены тела двоих мужчин. Mercedes ML был припаркован в Ленинском районе, возле населенного пункта Развилка, сообщают сегодня российские СМИ.
Как было установлено, мужчины скончались от огнестрельных ранений примерно за десять часов до обнаружения их тел. 

4 апреля 2017, 11:30
В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове задержали организаторов «автоподстав»

В Саратове в руки правоохранителей попали злоумышленники, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о причиненном страховщикам ущербе на сумму свыше 110 миллионов рублей, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как отмечается, организаторы разработали схему, в 

31 марта 2017, 03:45
Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Схему незаконного оборота боеприпасов пресекли сотрудники самарского управления Федеральной Службы Безопасности в частном предприятии по подготовке охранников.
Обязательное условие лицензирования сотрудников структур безопасности - обучение практической стрельбе. Фактически зачеты для курсантов не проводились. Патроны не выдавались, но раздаточные ведомости с 

27 марта 2017, 10:08
Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
В поле зрения чекистов задержанный попал в середине марта. Требовал у директора одной из фирм-партнеров компании миллион рублей. Обещал скрыть 

24 марта 2017, 10:50
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Такую вводную получили сотрудники силовых структур, поднятые по тревоге для проведения учений в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

В Самарской области нефтеврезчики откачали в одном месте почти 7000 тонн «черного золота»

Незаконная нефтеврезка ликвидирована в выходные  сотрудниками самарского управления ФСБ России.
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны семеро членов организованной преступной группы, которые специализировались на хищениях из магистральных нефтепроводов. Подпольная база была расположена в Волжском районе. Здесь нашли 5 автобойлеров, 

20 марта 2017, 05:05
В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре женщина, перевозившая героин, пошла на таран полицейского авто

В Самаре сотрудниками полиции задержана безработная 51-летняя жительница Чапаевска. По предварительной версии правоохранителей, она собиралась сбыть героин, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Накануне полицейские получили информацию о том, что предполагаемая злоумышленница должна передать покупателю наркотики. За женщиной начали 

13 октября 2016, 10:51
ФСБ региона обнаружила в Тольятти амфетаминовую лабораторию

ФСБ региона обнаружила в Тольятти амфетаминовую лабораторию

Сотрудники самарского управления ФСБ ликвидировали в Тольятти очередную лабораторию по производству амфетамина. По оперативным данным, готовил и продавал наркотик 34-летний местный житель. Ингредиенты он получал через транспортную компанию, оплачивая через интернет. Готовил запрещенное вещество в арендованных квартирах, периодически меняя их. При 

21 апреля 2016, 02:51
Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Сотрудники ФСБ изъяли в Тольятти более полукилограмма героина

Таков итог двух спецопераций, проведенных за последний месяц. Любопытно, что оба раза дилеры прятали наркотик в пакетах из-под сока.
В первом случае на стационарном посту ДПС в Зеленовке был задержан ВАЗ 2112 под управлением 48-летнего Вадима Феофанова, который следовал в 
25 ноября 2015, 09:18
В Тольятти наркополицейские обнаружили амфетаминовую лабораторию

В Тольятти наркополицейские обнаружили амфетаминовую лабораторию

Сегодня, 4 августа, об этом сообщили в пресс-службе УФСКН России по Самарской области. По версии следствия, зимой этого года четыре друга детства, молодые люди в возрасте 21-27 лет, занялись производством амфетамина. Первоначально они делали это дома у одного из соучастников. 
4 августа 2015, 07:42
В Самаре прекращена деятельность очередной нарколаборатории

В Самаре прекращена деятельность очередной нарколаборатории

Наркополицейские Самары прекратили деятельность очередной лаборатории по производству амфетамина. Нелегальным химическим бизнесом в ней занимались двое друзей детства. На отработку технологии производства амфетамина у них ушло почти полгода. Причина в том, что товарищи сами почти постоянно находились в состоянии наркотического 
23 июля 2015, 05:05
Немецкие ученые заявили, что амфетамины способны «омолодить» мозг

Немецкие ученые заявили, что амфетамины способны «омолодить» мозг

Немецкие ученые после ряда экспериментов обнаружили, что амфетамины могут восстановить функции мозга как у молодых, так и пожилых людей.

В исследовании принимали участие четыре группы добровольцев разного возраста. Двум группам давали плацебо, оставшимся двум - D-амфетамин. В итоге оказалось, 
4 июня 2015, 03:49
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