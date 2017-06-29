Китайские стражи порядка задержали группу преступников, которые подозреваются в организации нелегальных аукционов предметами искусства. По предварительной информации, жертвами злоумышленников оказались минимум 9 тысяч коллекционеров, лишившихся 46 млн юаней (порядка $6,7 млн).
Всего по этому беспрецедентному делу в данный момент проходят 53 человека, рассказывают китайские СМИ. На протяжении трех лет преступники осуществляли свою деятельность под вывеской компании «Цзиньтан».
Фирма предлагала услуги по организации аукционов, за которые клиенты должны были выложить до 40 тыс. юаней. Подставные торги в основном проходили в дорогих гостиницах. В настоящее время ведется следствие.
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