На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.

Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая …