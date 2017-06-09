Картины Адольфа Гитлера выставили на продажу. Как известно, в юности будущий глава Третьего рейха очень хотел стать живописцем, однако два раза провалился на экзаменах в Венскую академию искусств.
Став диктатором, Гитлер свое мирное увлечение не оставил. Сегодня его полотна попали на аукцион. Подлинность картин не вызывает сомнения у специалистов.
Стоимость отдельных творений главного нациста, которых всего насчитывается 14 штук, стартует с отметки $50. Максимальная цена картин - 50 тысяч долларов. Отмечается, что те работы, на которых есть личный автограф Адольфа Гитлера, уйдут с молотка за более значительные суммы. Впрочем, сомнения в художественной ценности картин уже высказали ряд известных мастеров кисти.
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