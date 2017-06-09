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Материалы по теме:

Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион

Распродажа «Эл банка»: помещения и иномарки стоимостью 677 млн выставили на аукцион

Агентство по страхованию вкладов выставило на аукцион имущество тольяттинского «Эл банка». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Общая стоимость активов, распределенных по 59 лотам, превышает 677 млн рублей. Большая часть из них - это недвижимость в Тольятти, Жигулевске и Горно-Алтайске 

2 июня 2017, 11:53
В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре стартует благотворительный аукцион, организованный фондом "Радость" при благословении Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
Почти 2 десятка художников поедут в пятидневный круиз по маршруту "Самара-Волгоград-Самара". Картины, которые они напишут во время этого путешествия, будут проданы, а деньги пойдут на 

30 мая 2017, 12:00
В Самаре покосят траву за 6,6 млн рублей

В Самаре покосят траву за 6,6 млн рублей

Речь о территории только Железнодорожного и Советского районов. Согласно информации с сайта госзакупок, победителю аукциона заплатят за скашивание травы вручную с обочин дорог на площади в 20 тыс. м².  Кроме того, в контракте прописан уход за газонами на территории в 

29 мая 2017, 06:04
В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

В Гонконге на аукционе продали самый дорогой участок земли в мире

Самый дорогой в мире участок земли ушел на правительственном аукционе Гонконга за $3 млрд долларов. По сведениям издания "South China Morning Post", он находится в центре Гонконга, где стоимость недвижимости одна из самых больших на планете.
Предложенная компанией недвижимости Henderson 

17 мая 2017, 03:22
Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за 45 млн долларов

Известная картина Пабло Пикассо продана на аукционе в Соединенных Штатах за 45 млн долларов. Речь идет о признанном шедевре «Сидящая женщина в голубом платье».
Как известно, на полотне изображена одна из любовниц великого испанского художника Дора Маар. Их отношения продолжались 

16 мая 2017, 03:25
Вышла в свет книга бывшего телохранителя Гитлера о его смерти

Вышла в свет книга бывшего телохранителя Гитлера о его смерти

В Великобритании на английском языке впервые издана книга экс-телохранителя главы Адольфа Гитлера Рохуса Миша под названием «Последний свидетель Гитлера». Об этом сообщает издание The Sun.
Миш скончался в 2013 году в германской столице в 96-летнем возрасте. В воспоминаниях Миш рассказал 

22 марта 2017, 11:49
В Филармонии открылась выставка самарского художника Юрия Филиппова

В Филармонии открылась выставка самарского художника Юрия Филиппова

В память о живописце - работы разных этапов его творчества, от первых жанровых картин до пейзажей и натюрмортов.
Самарский художник Юрий Филиппов - заслуженный деятель искусств России. Его кисти и карандашу принадлежат больше тысячи живописных и графических произведений. Творить он 

15 марта 2017, 05:46
В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера

В Англии на аукцион выставят альбом личных фотографий Адольфа Гитлера

Альбом уникальных личных снимков лидера нацистской Германии и НСДАП Адольфа Гитлера, а также прочих членов партии, выставят на аукцион 15 марта. Об этом информирует Reuters.
Альбом был обнаружен советским солдатом весной 1945 года в спальне Евы Браун, а впоследствии был 

14 марта 2017, 08:07
В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.
Как говорит Шнуров, на протяжении 

7 февраля 2017, 09:45
В Самаре в культурно-выставочном центре

В Самаре в культурно-выставочном центре "Радуга" открылась экспозиция западноевропейской живописи

Всего на этой выставке 15 работ - шедевров известных художников 19-20 веков. Только подлинники и только законченные работы из частных коллекций.
Бельгиец Петрус ван Шендель начинал свою карьеру как жанровый и портретный художник. Прославился благодаря мастерству написания ночных сцен. В 

22 декабря 2016, 01:53
Правительство Австрии отказалось демонтировать дом Адольфа Гитлера

Правительство Австрии отказалось демонтировать дом Адольфа Гитлера

Руководители города Браунау-на-Инне не стали демонтировать здание, в котором появился на свет кровавый диктатор Адольф Гитлер. Такую информацию передают европейские информагентства.
Теперь власти приняли решение подвергнуть дом реставрации и отдать его организации, которая помогает инвалидам. По их мнению, отказ сносить 

16 декабря 2016, 04:48
В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

15 ноября в галерее "Вавилон" открывается выставка Николая Вдовкина, известного в России и за границей в первую очередь своими эмалями. Мастер работает в самых разных жанрах и техниках, делает витражи, мозаики, расписывает храмы, пишет иконы и преподает. Его творения находятся 

14 ноября 2016, 05:19
Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается открыть в петербургском музее современного искусства «Эрарта» выставку собственных работ. Об этом сообщают отечественные информагентства.
По заявлению исполнителя, экспозиция получит название «Ретроспектива бренд-реализма». Как отмечает Шнуров, бренд-реализм - это подмена истинной реальности реальностью произведенной.

20 октября 2016, 10:52
У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога

У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога

Два похищенных полотна нидерландского живописца Винсента Ван Гога найдены итальянскими сотрудниками правоохранительных органов в Неаполе. Речь идет о картинах «Вид на море у Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене». Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на 

30 сентября 2016, 05:12
СМИ: Старший брат Гитлера оказался на самом деле младшим

СМИ: Старший брат Гитлера оказался на самом деле младшим

Известный историк Флориан Котанко в процессе исследования установил, что Отто, прежде считавшийся старшим братом Адольфа Гитлера, на самом деле был младше его. Информацией на этот счет делится Reuters.
Как свидетельствовали прежде многочисленные источники, лидер немецких нацистов являлся четвёртым из шести 

31 мая 2016, 11:18
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