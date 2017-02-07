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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре открылась выставка Олега Давыдова

В Самаре открылась выставка Олега Давыдова "Cinemato"

Италия в Самаре на снимках Олега Давыдова. В областном художественном музее открылась его персональная выставка CinemAto. Информационный партнер -  телерадиокомпания "ТЕРРА".
Атмосфера стопкадров великих фильмов. На фоне пасторальных пейзажей и в интерьерах "дольче вита" - женщина. Актриса. Олег Давыдов не 

3 февраля 2017, 01:00
В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой

В музее им. Алабина открылась выставка самарской художницы Галины Шемяковой

В экспозиции "Мир безответственных бездельников" представлено 30 работ самарской художницы Галины Шемяковой. Это ее первая персональная выставка.

Большую часть своей жизни она проработала инженером на заводе ЦСКБ-Прогресс. Всегда мечтала писать картины маслом, но время на воплощение творческих замыслов нашла 
27 января 2017, 09:39
В Самаре в культурно-выставочном центре

В Самаре в культурно-выставочном центре "Радуга" открылась экспозиция западноевропейской живописи

Всего на этой выставке 15 работ - шедевров известных художников 19-20 веков. Только подлинники и только законченные работы из частных коллекций.
Бельгиец Петрус ван Шендель начинал свою карьеру как жанровый и портретный художник. Прославился благодаря мастерству написания ночных сцен. В 

22 декабря 2016, 01:53
«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
Основным действующие лицом клипа оказался пингвин, который пытается спастись от Ивана Урганта. Живое существо перемещается по Санкт-Петербургу, сталкивается с новыми знакомыми и общается с ними. В 

21 декабря 2016, 09:48
В Самаре открылась выставка

В Самаре открылась выставка "Благословенная Самара"

В Самаре открылась православная выставка "Благословенная Самара". Проект традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия и при поддержке Самарской епархии. Центральной святыней в этот раз стал ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского, привезенный из Греции.
Более 200 

14 декабря 2016, 05:52
Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Уже около двух недель  в цирке Твери идёт работа над новым клипом группы «Ленинград».  Процессом руководит режиссер Илья Найшуллер. Сам Сергей  Шнуров пока на съемочной площадке не появлялся.
Завершить съемки клипа планируется 16 декабря. А пока участники процесса напрягаются по 

14 декабря 2016, 04:40
Сергей Шнуров анонсировал последнее выступление группы «Ленинград»

Сергей Шнуров анонсировал последнее выступление группы «Ленинград»

Известный российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал на своей странице в соцсети Instagram, что 3 декабря в Москве пройдет его последний концерт. Исполнитель объяснил, что устал от выступлений. Только в 2016 году «Ленинград» дал более 100 концертов по 

2 декабря 2016, 10:54
Сергей Шнуров переделал свою известную песню для «физрука» Нагиева

Сергей Шнуров переделал свою известную песню для «физрука» Нагиева

«Музыка для мужика» группы «Ленинград» превратилась в «Музыку для физрука».  В новом музыкальном видео вместе с Сергеем Шнуровым и его командой снялся и Дмитрий Нагиев  в образе учителя физкультуры, которому и посвящена новая композиция. Репетиционные кадры лидер группы выложил в 

21 ноября 2016, 05:23
В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

15 ноября в галерее "Вавилон" открывается выставка Николая Вдовкина, известного в России и за границей в первую очередь своими эмалями. Мастер работает в самых разных жанрах и техниках, делает витражи, мозаики, расписывает храмы, пишет иконы и преподает. Его творения находятся 

14 ноября 2016, 05:19
Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»

Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров определился с выбором победителя объявленного им конкурса на создание афиши к 20-летию эпатажной группы. Как отмечают российские информагентства, им стал пользователь соцсети "Инстаграм" с ником @maksimshangin.
Изображение планируется использовать для рекламы юбилейного тура «Ленинграда». 

12 октября 2016, 05:05
Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая

Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая

13 сентября в Москве в музее имени Пушкина открывается экспозиция бессмертных полотен художника, привезенных из Италии.
9 сентября 2016, 10:58
Глава Apple разглядел iPhone на картине XVII века

Глава Apple разглядел iPhone на картине XVII века

Глава корпорации Apple Тим Кук разглядел iPhone на полотне, датированном XVII веком. Об этом он сообщил в процессе общения с журналистами, когда комментировал информацию по поводу даты изобретения смартфона. Кук поведал, что обнаружил аналогичный предмет на одном из холстов в 

26 мая 2016, 11:27
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