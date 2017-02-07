В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.
Как говорит Шнуров, на протяжении всей жизни человека окружают бренды, среди которых ему все время нужно делать выбор. В основе «брендреализма» лежит структура реальности, в которой находятся брендовые предметы. Шнуров называет это направление «искусством, которое никому ничего не должно». Выставка рассчитана на категорию 18+.
Сообщается, что на выставке будет полотно Шнурова «Рубашка», где нарисована желтого цвета рубашка от бренда Dolce & Gabbana, знаменитые лабутены из клипа «Экспонат» и прочие предметы из клипов к песням «Ленинграда». Остальные объекты автор пока не афиширует, сохраняя интригу до открытия выставки, которое состоится на днях.
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