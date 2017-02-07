Известный российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал на своей странице в соцсети Instagram, что 3 декабря в Москве пройдет его последний концерт. Исполнитель объяснил, что устал от выступлений. Только в 2016 году «Ленинград» дал более 100 концертов по …