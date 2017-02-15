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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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9 февраля 2017, 09:36
В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.
Как говорит Шнуров, на протяжении 

7 февраля 2017, 09:45
Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео

Американец научил курицу исполнять патриотическую песню, есть видео

На хостинге YouTube появилось видео с курицей, которая играет на синтезаторе. Она исполняет американскую патриотическую песню America the Beautiful. Известно, что хозяин музыкальной птицы Шеннон Майерс живет в городке Джермантаун, в штате Мэриленд. Курочку зовут Джокгу. По словам американца, у 

3 февраля 2017, 03:47
Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал muzofon.com

Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал Muzofon. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей надзорного ведомства.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Как уточняется, оно появилось на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство».
Теперь известный многим меломанам музыкальный портал muzofon.com 

13 января 2017, 08:09
Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы

Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы

В метрополитене Москвы в новогодние праздники будут включать музыку из комедий и песни группы ABBA, сообщает официальный портал мэра российской столицы.

Новогодние мелодии будут транслировать по радио московской подземки. Пассажиры также смогут узнать интересные факты про Новый год. 
27 декабря 2016, 02:58
«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
Основным действующие лицом клипа оказался пингвин, который пытается спастись от Ивана Урганта. Живое существо перемещается по Санкт-Петербургу, сталкивается с новыми знакомыми и общается с ними. В 

21 декабря 2016, 09:48
Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Новый клип Шнура снимают в Тверском цирке

Уже около двух недель  в цирке Твери идёт работа над новым клипом группы «Ленинград».  Процессом руководит режиссер Илья Найшуллер. Сам Сергей  Шнуров пока на съемочной площадке не появлялся.
Завершить съемки клипа планируется 16 декабря. А пока участники процесса напрягаются по 

14 декабря 2016, 04:40
Сергей Шнуров анонсировал последнее выступление группы «Ленинград»

Сергей Шнуров анонсировал последнее выступление группы «Ленинград»

Известный российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал на своей странице в соцсети Instagram, что 3 декабря в Москве пройдет его последний концерт. Исполнитель объяснил, что устал от выступлений. Только в 2016 году «Ленинград» дал более 100 концертов по 

2 декабря 2016, 10:54
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