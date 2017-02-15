Группа «Ленинград» опубликовала новый клип на песню «Кольщик». На создание клипа было потрачено примерно полгода, а режиссером был Илья Найшуллер, знакомый зрителям по картине «Хардкор».
События в новом клипе развиваются в цирке, где явно что-то пошло не так. Зрители в ужасе устремляются к выходу, на арене тигры набрасываются на артистов, а в кабинетах наверху кому-то передают взятку. Как и «Хардкор», клип получился весьма кровавым.
Напомним, картина «Хардкор», вышедшая на российские экраны прошлой весной, была для Найшуллера дебютом в полном метре. Продюссером выступил Тимур Бекмамбетов, а суммарные мировые сборы составили $14 млн при бюджете в $2 млн.
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