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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.

«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.

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В эти минуты он принимает участие в совещании в Белом доме, где обсуждается правоприменительная практика территориальных контрольно-надзорных органов 63 региона. По оценке федерального чиновника, эти ведомства в ближайшее время должны сосредоточиться на работе по улучшению инвестиционного климата губернии. Кроме того 

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Дмитрий Азаров предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон

Дмитрий Азаров предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон. Опросы местных жителей показывают, что чуть больше половины горожан все же выступают против смягчения правил торговли алкоголем. Напомним, авторы законопроекта, в частности,  предлагают сократить время ночного запрета 
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Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Число бесплатных поездок по соцкартам в Самаре увеличат с ноября

Важное изменение внесено в постановление областного правительства. Оно касается количества бесплатных поездок в общественном муниципальным транспорте по социальной карте. Их число начиная с ноября увеличено до 90. Ранее лимит по социальным картам составлял 60 поездок. При этом глава региона Дмитрий 

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Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре

Соцвыплаты работающим ветеранам с пенсией меньше 13500 начнутся в ноябре

Работающим ветеранам, получающим пенсию меньше 13 с половиной тысяч рублей, теперь вновь будут положены социальные выплаты – они начнутся с ноября. Соответствующий документ принят на заседании правительства региона, которое прошло под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова. Размер пособия составит от 

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У Дмитрия Азарова появился новый советник

У Дмитрия Азарова появился новый советник

В областном правительстве новые кадровые перестановки. Советником главы региона назначен Михаил Головушкин, который до этого руководил Главным управлением организации торгов. Его место заняла Наталья Катина, ранее она успела поработать и в мэрии Самары, и в белом доме. Об этих назначениях 

30 октября 2017, 04:43
Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Началось расширенное заседание правительства Самарской области

Как подчеркнул во вступительном слове врио губернатора Дмитрий Азаров, в последний раз в подобном формате, когда важнейшие вопросы обсуждались с общественностью, оно проходило 9 лет назад. Таким образом, с одной стороны, происходит возврат к традициям, с другой - это прямое 

26 октября 2017, 11:54
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