В Самарскую область с рабочим визитом приехал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов В эти минуты он принимает участие в совещании в Белом доме, где обсуждается правоприменительная практика территориальных контрольно-надзорных органов 63 региона. По оценке федерального чиновника, эти ведомства в ближайшее время должны сосредоточиться на работе по улучшению инвестиционного климата губернии. Кроме того …