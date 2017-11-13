Сегодня в Самаре под председательством ВРИО губернатора Дмитрия Азарова прошло очередное заседание регионального правительства.
Региональный кабинет министров поддержал изменения в областном законе "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области". Это позволит изымать из долгосрочной аренды землю, которая нужна для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Взамен компаниям будут предоставлять аналогичные участки в границах этого же муниципального образования.
Александр Баландин, врио министра строительства Самарской области:
- Нам необходим земельный участок под строительство спортивного комплекса «Немов -центр». А тот участок, на котором планируется строительство этого объекта находится в аренде у частного лица. И частное лицо дает добро на перемещение своего инвестиционного проекта на другую территорию в границах этого же городского поселения.
Так же правительство поддержало инициативу министерства труда и миграционной политики повысить стоимость патента для иностранцев, работающих по найму на территории региона. Решение принято потому, что в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство рост безработных среди местного населения составляет 6%. Таким образом, защищается локальный рынок труда. Налог повысится на 500 руб. и превысил 3 с половной тысячи . Это позволит в 18 году собрать в консолидированный бюджет 617 миллионов рублей, а в областной 463 миллиона. Во время рассмотрения вопроса глава региона потребовал от врио министра труда Ирины Никишиной готовить для правительства все аналитические материалы.
Внесены изменения в территориальную программу госгарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.
Геннадий Гридасов
врио министра здравоохранения Самарской области:
- Дополнительные средства обязательного медицинского страхования предполагается направить - на оказание мед помощи в амбулаторных условиях - 169 млн руб, на оказание мед помощи в условиях дневного стационара 88,6 млн руб. 0 53
Одобрен вопрос о предоставлении бюджетного кредита Шенталинскому району на сумму 3 млн 170 тысяч руб. на строительство спортивно-оздоровительного комплекса. А вот Ставропольскому району в займе отказали.
Дмитрий Азаров врио губернатора Самарской области:
- У муниципального образования есть все возможности для привлечения коммерческих кредитов. У нас есть муниципальные образования в гораздо худшей ситуации. И по закредитованности. Это что за вопросы вы выносите мне на правительство такие?
Мы создаем преференции? Мы что делаем? Иждивенцев из глав районов? Не надо этого. Мне надо чтобы работали люди. Задачи решали, деньги находили. У него долгов ноль, вы что творите? Вопрос снимается .
Все принятые изменения в областные законы отправлены утверждение в губернскую думу.
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