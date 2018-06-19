Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег. По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. …