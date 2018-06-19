Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и региональному кабмину обратилось "АЗ Пауэртрейн". Дело в том, что в 2013 году оно собиралось построить на территории зоны завод по производству двигателей для второго поколения автомобилей "Шевроле-Нива", загрузку предприятию должно было обеспечить СП "GM-Автоваз". Однако, через несколько лет проект заморозили и СП отказалось от своих намерений. Разорвать соглашение было готово и само областное правительство, однако, оно посчитало, что "Пауэртрейн" не выполнило своих обязательств, не создало на территории ОЭЗ производственные мощности, в которые обещало инвестировать порядка 1 миллиарда рублей. Поэтому и должно выплатить штраф в размере 5 миллионов, такие требования содержались во встречном иске. Впрочем, арбитражный суд посчитал, что завод по производству двигателей не был построен из-за форс-мажорных обстоятельств. Поэтому решил контракт разорвать, а остальные претензии области отклонить.
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