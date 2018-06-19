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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Двое жителей Самары заказали избиение человека

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Спустя 

15 июня 2018, 12:59
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По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

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ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей

ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей

ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о конкуренции в Самарской области, указано в сообщении ведомства. Штраф наложен в связи с реализацией соглашения между 63-го регионом и структурами «Газпрома» по программе развития газоснабжения губернии. По данным антимонопольного 

18 мая 2018, 06:45
Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

За размещение запрещенной музыки в интернете оштрафовали жителя Тольятти

В Тольятти завершился суд над местным жителем. Он обвинялся в распространении запрещенных материалов в интернете.

Житель города разместил на своей странице в соцсети песни групп, которые входят в официальный Федеральный список экстремистских материалов. Доступ к странице был ничем не ограничен. Каждый 

25 апреля 2018, 10:50
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области

Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области

Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг. В ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 миллиардов рублей. Из них восемь миллиардов - в 2018-м году, 7 млрд - в 2019, и 12 млрд – 
26 марта 2018, 12:28
Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей 

27 февраля 2018, 04:09
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Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Весной в Самаре парки и другие общественные зоны города обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций, сообщает правительство Самарской области. Такое поручение областной оргкомитет «Россия – 2018» дал мэрии Самары накануне ЧМ-2018. В этом году обработку также проведут 

2 февраля 2018, 09:25
Тихон Макаров займется выборами

Тихон Макаров займется выборами

Глава департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Тихон Макаров займется информационным сопровождением выборной кампании кандидата в президенты России Владимира Путина. Он получит должность заместителя руководителя его регионального предвыборного штаба по работе со СМИ. При этом, как сообщили "ТЕРРЕ" в 
24 января 2018, 01:59
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