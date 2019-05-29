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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
29 мая 2019, 08:00
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

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29 мая 2019, 05:33
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В среду днем, 29 мая, на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова столкнулись две легковушки - иномарка Chevrolet Aveo и «Ока». По словам очевидцев в соцсетях, после ДТП стало плохо водителю отечественной малолитражки и он скончался на месте событий. Предположительно, 
29 мая 2019, 05:02
В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры

В среду, 29 мая, во время проведения гидравлических испытаний произошел порыв коммуникаций и провал грунта под рельсами в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Сейчас трамваи № 7 и № 19 курсируют по резервной схеме, сообщили в горадминистрации. Трамваи № 
29 мая 2019, 04:00
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самарской области сельчанку преследовал лось

В Самарской области сельчанку преследовал лось

На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела 
29 мая 2019, 11:35
В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф

В Самаре судебные приставы конфисковали у должника игровые автоматы и передали представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения. В начале прошлого года местный житель купил у неустановленных лиц два игровых автомата. Вскоре он поставил их в барах в Красноглинском районе для проведения 
23 мая 2019, 12:33
«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» продолжают расхлебывать последствия матча с «Уралом», который прошел 25 апреля на стадионе «Самара Арена». Встреча тогда завершилась поражением волжан со счетом 0:1. Некоторые болельщики, наблюдая за проигрышем команды, оказались не в силах сдержать своих эмоций. В итоге в 

7 мая 2019, 10:05
Не сдержались: самарские «Крылья Советов» заплатят за оскорбительные кричалки

Не сдержались: самарские «Крылья Советов» заплатят за оскорбительные кричалки

Самарским «Крыльям Советов» придется выплатить штраф — контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил наказать команду на 50 тысяч рублей. Клубу на этот раз нужно поплатиться за оскорбительные выражения болельщиков на матче 25-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Фанаты скандировали обидные 
1 мая 2019, 04:10
У лосенка, в смерти которого винили инспекторов «Самарской Луки», случился инфаркт

У лосенка, в смерти которого винили инспекторов «Самарской Луки», случился инфаркт

Стало известно, что лосенок, в гибели которого обвиняли инспекторов национального парка «Самарская Лука», скончался от инфаркта. Напомним, животное погибло 11 марта на трассе Новинки — Торновое. Представители движения «Рождественская инициатива» считали, что в гибели лося виноваты сотрудники нацпарка - якобы 
19 апреля 2019, 10:46
Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской

Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской

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Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
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