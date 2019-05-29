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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
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29 мая 2019, 08:00
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Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
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29 мая 2019, 05:33
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo
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29 мая 2019, 05:02
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В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры
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29 мая 2019, 04:00
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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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В Самарской области сельчанку преследовал лось
На окраине Сызрани в поселке Уваровка дикий лось терроризирует местных жителей. Как рассказал в соцсетях сызранец Максим, во вторник, 28 мая, лось бегал по улице 4-ая Дачная, на огромной скорости он понесся на пожилую женщину, которая только чудом успела …
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29 мая 2019, 11:35
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В Самаре уничтожат игровые автоматы, а их хозяин заплатит штраф
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23 мая 2019, 12:33
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«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов
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7 мая 2019, 10:05
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Не сдержались: самарские «Крылья Советов» заплатят за оскорбительные кричалки
Самарским «Крыльям Советов» придется выплатить штраф — контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил наказать команду на 50 тысяч рублей. Клубу на этот раз нужно поплатиться за оскорбительные выражения болельщиков на матче 25-го тура Российской Премьер-лиги с «Уралом». Фанаты скандировали обидные …
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1 мая 2019, 04:10
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У лосенка, в смерти которого винили инспекторов «Самарской Луки», случился инфаркт
Стало известно, что лосенок, в гибели которого обвиняли инспекторов национального парка «Самарская Лука», скончался от инфаркта. Напомним, животное погибло 11 марта на трассе Новинки — Торновое. Представители движения «Рождественская инициатива» считали, что в гибели лося виноваты сотрудники нацпарка - якобы …
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19 апреля 2019, 10:46
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Энергетиков оштрафовали за отсутствие тепла при прорыве на Ташкентской
«Предприятие тепловых сетей» привлекли к административной ответственности за то, что самарцы остались без тепла во время коммунальной аварии на улице Ташкентской. Напомним, что 22 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры произошел порыв тепломагистрали диаметром 1000 мм. Труба находилась в эксплуатационном …
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28 марта 2019, 05:42
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Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области
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17 октября 2018, 01:04
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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