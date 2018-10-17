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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария

11 октября стало известно об аварии с самарской ракетой "Союз МС-10". Носитель стартовал с космодрома «Байконур». На его борту находились члены нового экипажа МКС: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Во время аварии сработала система спасения, и 
11 октября 2018, 01:13
Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины 

4 октября 2018, 11:24
В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины

ДТП сразу с тремя автомобилями произошло утром, 20 сентября, в Самарской области. 52-летний водитель за рулем «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны столицы губернии в направлении Уфы. На 1042 километре дороги у грузовика отлетело колесо. Потерявшая управление машина вылетела 

21 сентября 2018, 12:09
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое

Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара 
17 сентября 2018, 12:41
Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео

В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в 
8 июня 2018, 01:38
Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти

В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места 
24 мая 2018, 11:52
«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»

«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»

Тольяттинский завод «КуйбышевАзот» через суд отстоял свое право на землю площадью 66 тысяч квадратных метров на территории нацпарка «Самарская Лука». Этот участок химконцерну передали в бессрочное пользование почти 30 лет назад. Там построили детский лагерь «Алые Паруса» на 360 мест. 

12 декабря 2017, 07:07
В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»

В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. 
12 декабря 2017, 01:01
В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». 
8 ноября 2017, 10:54
Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное

Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное

Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
По словам ученых, такой уникальный окрас лесного обитателя объясняется отнюдь не альбинизмом. Все дело в генетической мутации, рассказывают 

15 августа 2017, 12:35
В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
14 марта 2017, 05:01
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