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Во время старта самарской ракеты «Союз» с Байконура произошла авария
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11 октября 2018, 01:13
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Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек
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4 октября 2018, 11:24
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В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
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21 сентября 2018, 12:09
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Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
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17 сентября 2018, 12:41
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Бегающего по Загородному парку лося сняли на видео
В Самаре по Загородному парку бегает лось, сообщили очевидцы. В соцсети появилось видео. Предположительно, он приплыл в Самару с правого берега Волги. Напомним, аналогичный случай был весной 2016 года. Двух лосей – предположительно маму и её детеныша, видели в …
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8 июня 2018, 01:38
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Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти
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24 мая 2018, 11:52
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«КуйбышевАзот» выиграл суд из-за земли в «Самарской Луке»
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12 декабря 2017, 07:07
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В блогах: в нацпарке «Самарская Лука» прошла очередная «Сороконожка»
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что в прошедшие выходные в нацпарке "Самарская Лука" прошла очередная ежегодная «Сороконожка». Это пеший 35-километровый поход по заповеднику. На выживание. На пределе сил. С мыслью дойти и больше никогда не повторять этого безумия. …
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12 декабря 2017, 01:01
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В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося
В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». …
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8 ноября 2017, 10:54
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Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное
Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
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15 августа 2017, 12:35
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01