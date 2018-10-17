Лось снес крышу иномарки и погиб на трассе под Тольятти В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места … В Самарской области, на трассе под Тольятти, автомобилист на «Тойоте Камри» сбил лося. Животное снесло крышу иномарки и погибло. Фото с места