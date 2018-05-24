Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет В Самарской области автомобиль «Жигули» с семейной парой улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 22 мая в 16:30 у Сызрани, на … В Самарской области автомобиль «Жигули» с семейной парой улетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло 22 мая в 16:30 у Сызрани, на