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В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер
Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.
Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. …
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24 мая 2018, 12:30
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Девушка 16 лет попала под лошадь в Самарской области
В Самарской области лошадь затоптала 16-летнюю девушку. Инцидент произошел под Тольятти 20 мая, сообщает портал «Сититрафик» со ссылкой на местных медиков. Девушка каталась на лошади в дачном массиве села Новая Васильевка. В какой-то момент наездница упала на землю и …
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24 мая 2018, 10:58
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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Из-за отказа тормозов «Жигули» с семейной парой улетели в кювет
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23 мая 2018, 12:34
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«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре
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23 мая 2018, 11:51
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Капитальный ремонт в Тольятти начался только в 27 домах из 150 запланированных
В мэрии Тольятти прошло аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос проведения капитального ремонта в жилых домах. Всего в этом году запланированы работы на 155 объектах. Однако сроки их реализации могут оказаться под угрозой срыва, сообщают «Городские ведомости».
На …
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22 мая 2018, 01:54
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося
В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». …
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8 ноября 2017, 10:54
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Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное
Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
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15 августа 2017, 12:35
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Под Уфой водитель сбил на дороге лося и просит для него помощи
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21 июня 2016, 12:51
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В Саратовской области рыбак задушил плывущего лося
Сообщение об этом происшествии в Воскресенском районе распространили региональные информагентства, ссылаясь на Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Неподалеку от села Усовка была обнаружена туша лося.
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7 июня 2016, 01:51