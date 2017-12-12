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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы

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В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося

В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». 
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Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья

Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья

Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль

В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, 
14 марта 2017, 05:01
В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки

На территории национального парка «Самарская Лука» видели группу волков, охотившихся на лося. По словам специалистов, это редкая для последнего десятилетия картина – семей серых хищников в заповеднике не было замечено с 2005 года. Наблюдались лишь отдельные особи, скорее всего пришлые.  
10 февраля 2017, 03:38
«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

«Самарская лука» не смогла закрыть пристань

Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории 

2 февраля 2017, 11:11
В нацпарке

В нацпарке "Самарская Лука" восстановили Вершинный родник

Он известен более 100 лет, но в последние годы находился в крайне запущенном состоянии.
Территорию расчистили, над родником установили навес, оборудовали небольшую дамбу и сток, обустроили тропу и лестницу к источнику. Также рядом появилась срубовая беседка и стоянка для автомобилей. 

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Заместитель директора нацпарка

Заместитель директора нацпарка "Самарская Лука" заплатит штраф 1,8 млн рублей за взятку

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5 марта 2014, 11:25
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