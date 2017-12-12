В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы



«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до … Блогер 63ru поведала , насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до