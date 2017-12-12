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В блогах: про штрафы и эвакуаторы
Самарский блогер 63ru задается вопросом, почему в России до сих пор не ввели систему штрафов, как в Европе?
"То есть выписывать квитанции без водителя, под дворники бумажку - и привет. Мне такая мысль пришла вчера вечером, пока еле-еле …
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11 декабря 2017, 07:53
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В блогах: История самарского марафонского движения
Блогер bepowerback рассказывает историю самарского марафонского движения.
"Раньше лыжные марафоны на пятьдесят километров у мужчин и тридцать километров у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто областных чемпионатов по лыжным гонкам. Чуть в стороне …
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11 декабря 2017, 07:04
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В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»
Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.
"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 …
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11 декабря 2017, 07:38
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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
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8 декабря 2017, 11:35
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В Самарской области автомобилист насмерть сбил 9-летнего лося
В Самарской области водитель легкового автомобиля сбил лося на девятом километре дороги «Урал-Ширяево». Животное, в возрасте примерно 9 лет, погибло. ДТП произошло на территории Александровского участкового лесничества в понедельник, 6 ноября, около шести часов вечера, сообщили в нацпарке «Самарская Лука». …
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8 ноября 2017, 10:54
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Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья
Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
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27 октября 2017, 10:04
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В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
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14 марта 2017, 05:01
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В нацпарк «Самарская Лука» вернулись волки
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10 февраля 2017, 03:38
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«Самарская лука» не смогла закрыть пристань
Нацпарку «Самарская лука» не удалось закрыть пристань «Шелехметь» на Волге. Заповедник обратился в областной Арбитражный суд с иском к «Самарскому речному пассажирскому предприятию». Заявитель требовал от речников устранить препятствия в пользовании земельным участком площадью 374 тысячи квадратных метров на территории …
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2 февраля 2017, 11:11
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В нацпарке "Самарская Лука" восстановили Вершинный родник
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14 октября 2016, 02:20
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Заместитель директора нацпарка "Самарская Лука" заплатит штраф 1,8 млн рублей за взятку
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5 марта 2014, 11:25