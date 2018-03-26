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Материалы по теме:

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей 

27 февраля 2018, 04:09
Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Весной в Самаре парки и другие общественные зоны города обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций, сообщает правительство Самарской области. Такое поручение областной оргкомитет «Россия – 2018» дал мэрии Самары накануне ЧМ-2018. В этом году обработку также проведут 

2 февраля 2018, 09:25
Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно

«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.

Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг 

25 января 2018, 12:47
Тихон Макаров займется выборами

Тихон Макаров займется выборами

Глава департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Тихон Макаров займется информационным сопровождением выборной кампании кандидата в президенты России Владимира Путина. Он получит должность заместителя руководителя его регионального предвыборного штаба по работе со СМИ. При этом, как сообщили "ТЕРРЕ" в 
24 января 2018, 01:59
В канун Нового года алкоголь в Самаре разрешили продавать до 23:00

В канун Нового года алкоголь в Самаре разрешили продавать до 23:00

В четверг, 28 декабря, правительство Самарской области опубликовало на своем сайте документ об изменениях в региональный закон «О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области». Как уже сообщала «ТЕРРА», депутаты губернской думы 26 декабря приняли поправки, согласно 
29 декабря 2017, 10:45
«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей

Компания «Т плюс» Виктора Вексельберга отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей. Предложенную банками-операторами ставку в 8,1 процента энергетики посчитали слишком высокой. Фактически это означает, что, по мнению «Т плюс», она могла бы занять эту же сумму в качестве 

27 ноября 2017, 09:02

"Самаратранснефть-терминал" начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей

"Самаратранснефть-терминал", которая входит в группу компаний "Петронефть", 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации. К приобретению предлагаются 3 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой - одна тысяча 

15 сентября 2017, 08:58
Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?

Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?

Почти треть всех облигаций федерального займа принадлежит иностранным инвесторам. Эксперты связывают это с таким явлением, как carry trade. Эта стратегия позволяет получать прибыль за счет разницы в процентных ставках в разных государствах. Например, инвестор берет в кредит определенную сумму в 
1 сентября 2017, 11:36
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