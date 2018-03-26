Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов Весной в Самаре парки и другие общественные зоны города обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций, сообщает правительство Самарской области. Такое поручение областной оргкомитет «Россия – 2018» дал мэрии Самары накануне ЧМ-2018. В этом году обработку также проведут …