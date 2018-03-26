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Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары
Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей …
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27 февраля 2018, 04:09
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Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов
Весной в Самаре парки и другие общественные зоны города обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций, сообщает правительство Самарской области. Такое поручение областной оргкомитет «Россия – 2018» дал мэрии Самары накануне ЧМ-2018. В этом году обработку также проведут …
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2 февраля 2018, 09:25
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Облигации «народного займа» СОФЖИ погасит досрочно
«Самарский областной фонд жилья и ипотеки» досрочно погасит так называемые облигации «народного займа», выпущенные при предыдущем губернаторе Николае Меркушкине. Такое сообщение опубликовала в центре раскрытия корпоративной информации компания «Технологии строительства СОФЖИ», выступавшая эмитентом проекта.
Схема погашения подразумевает выплату номинальной стоимости бумаг …
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25 января 2018, 12:47
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Тихон Макаров займется выборами
Глава департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Тихон Макаров займется информационным сопровождением выборной кампании кандидата в президенты России Владимира Путина. Он получит должность заместителя руководителя его регионального предвыборного штаба по работе со СМИ. При этом, как сообщили "ТЕРРЕ" в …
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24 января 2018, 01:59
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В канун Нового года алкоголь в Самаре разрешили продавать до 23:00
В четверг, 28 декабря, правительство Самарской области опубликовало на своем сайте документ об изменениях в региональный закон «О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области». Как уже сообщала «ТЕРРА», депутаты губернской думы 26 декабря приняли поправки, согласно …
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29 декабря 2017, 10:45
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«Т плюс» отказалась от размещения облигаций на 10 млрд рублей
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27 ноября 2017, 09:02
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"Самаратранснефть-терминал" начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей
"Самаратранснефть-терминал", которая входит в группу компаний "Петронефть", 22 сентября начнет размещение биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении эмитента на портале раскрытия информации. К приобретению предлагаются 3 млн ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой - одна тысяча …
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15 сентября 2017, 08:58
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Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?
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1 сентября 2017, 11:36