Губернатор Дмитрий Азарова продолжает менять структуру областного правительства. Накануне подписал проставление о создании Департамента ценового и тарифного регулирования. Он возьмет на себя часть полномочий, которые ранее были в компетенции министерств ЖКХ и экономического развития. При этом два департамента, ранее не входившие в структуру министерств, потеряют свою самостоятельность. Департамент туризма присоединят к Министерству культуры, а Департамент молодежной политики - к Министерству образования и науки.
Управление по контролю в сфере закупок будет преобразовано в Государственную инспекцию финансового контроля с передачей соответствующих полномочий, находившихся ранее у минфина.
И это, по всей видимости, далеко не последние изменения в структуре правительства. Как уже рассказывала ТЕРРА, в понедельник Дмитрий Азаров запретил вице-губернаторам совмещать эту работу с руководством министерствами.
«У нас восемь зампредов, у нас чуть ли не каждый министр является заместителем председателя правительства. Зачем это нужно? Я задавал этот вопрос коллегам. Никто никакого вразумительного обоснования этому решению дать не может. Что касается вице-губернаторов , они будут, но количество их будет также сокращено, они не будут входить в состав правительства Самарской области, они будут выполнять функции именно вице-губернаторов. При этом один из вице-губернаторов, первый, будет возглавлять правительство. Сегодня я исхожу из того, что у нас будет три вице-премьера по направлениям: социальная политика, экономика, и вице-премьер по инфраструктуре», - пояснил Дмитрий Азаров.
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