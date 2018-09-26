Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг. В ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 миллиардов рублей. Из них восемь миллиардов - в 2018-м году, 7 млрд - в 2019, и 12 млрд – …