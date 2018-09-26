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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области

Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области

В столице губернии стартовала конференция «Роль Общественной палаты Самарской области в развитии гражданского общества». Мероприятие приурочено к 10-летию с момента образования ОП. В мероприятии принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители исполнительной власти, члены общественных палат соседних регионов и 
25 сентября 2018, 12:01
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и главы регионов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с «АЗ Пауэртрейн»

Правительству Самарской области не удалось взыскать штраф с общества с ограниченной ответственностью "АЗ Пауэртрейн", такое решение принял областной арбитраж. Изначально с иском о расторжении контракта на осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Тольятти" к федеральному минэкономразвития, самой ОЭЗ и 

19 июня 2018, 11:09
Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области

Занять 27 млрд рублей у населения планируют власти Самарской области

Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг. В ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 миллиардов рублей. Из них восемь миллиардов - в 2018-м году, 7 млрд - в 2019, и 12 млрд – 
26 марта 2018, 12:28
Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей 

27 февраля 2018, 04:09
Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Парки Самары перед ЧМ-2018 обработают от клещей, комаров и грызунов

Весной в Самаре парки и другие общественные зоны города обработают от клещей, комаров, грызунов и других распространителей инфекций, сообщает правительство Самарской области. Такое поручение областной оргкомитет «Россия – 2018» дал мэрии Самары накануне ЧМ-2018. В этом году обработку также проведут 

2 февраля 2018, 09:25
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