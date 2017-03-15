В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова В Петербурге, в центре искусства «Эрарта», солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров открывает выставку, посвященную «брендреализму». Это направление в живописи придумал сам музыкант 10 лет назад. В честь этого своеобразного юбилея исполнитель решил продемонстрировать свое творчество.

Как говорит Шнуров, на протяжении …