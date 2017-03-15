В память о живописце - работы разных этапов его творчества, от первых жанровых картин до пейзажей и натюрмортов.
Самарский художник Юрий Филиппов - заслуженный деятель искусств России. Его кисти и карандашу принадлежат больше тысячи живописных и графических произведений. Творить он начал с 5-6 лет и не расставался с мольбертом до последних дней жизни. В феврале живописцу исполнилось бы 90 лет.
На выставке, приуроченной к юбилею художника, 15 картин. Центральное место занимает полотно "Седьмая симфония Шостаковича", написанная 2011-2012 годы.
Вечер памяти продолжился в камерном зале филармонии, где собрались друзья, коллеги и почитатели таланта художника.
Все желающие могут увидеть картины Юрия Филиппова в фойе Филармонии в ближайшие две недели.
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