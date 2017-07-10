В зарубежных СМИ появилась информация о криптовалюте Antshares или ANS. Многие аналитики считают этот проект довольно перспективным. С компанией-разработчиком Antshares уже сейчас работает ряд крупных IT-корпораций мира и правительство КНР.
Antshares создала компания из Шанхая Onchain. Главной идеей разработчиков ANS является появление финансовой системы, объединяющей активы реальной экономики, для большинства пользователей Сети.
Как поясняют эксперты, Antshares имеет много общего с криптовалютой Ethereum, но в отличие от последней она может поддерживать практически все известные языки программирования. Это обстоятельство дает возможность намного шире ее использовать.
ANS называют одновременно и перспективной, и весьма рисковой единицей. Повысить котировку такой валюты призвана ее популяризация – публикация новостей, заявления разработчиков о достигнутых результатах и планах на будущее, иными словами, «торговля на новостях».
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