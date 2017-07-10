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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды построили в Китае

Солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды построили в Китае

Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) появилась рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. Строительством солнечной фермы занимается корпорация Panda Green Energy.
Сооружение состоит из черно-белых элементов, облик медведя различим при осмотре с высоты. Сейчас мощность объекта составляет 50 

6 июля 2017, 03:29
Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Потребительское отношение: россияне стали больше тратить денег

Анализ текущей ситуации экспертами Национального агентства финансовых исследований выявил, что наши граждане в настоящее время больше готовы расходовать на ежедневные нужды и не особо задумываются об откладывании денежных средств. Специалисты считают, что такое финансовое поведение можно объяснить выходом российской экономики 

6 июля 2017, 11:10
В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

В Китае обнаружены останки великанов, живших 5 тысяч лет назад

Ученые в одной из китайских провинций обнаружили останки, принадлежащие очень высоким людям, обитавшим на Земле примерно 5 000 лет назад. По сведениям местных информагентств, рост этих людей был более 1,9 метра, что для той эпохи считалось уникальным показателем.
Как говорят 

4 июля 2017, 05:21
В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

Китайские стражи порядка задержали группу преступников, которые подозреваются в организации нелегальных аукционов предметами искусства. По предварительной информации, жертвами злоумышленников оказались минимум 9 тысяч коллекционеров, лишившихся 46 млн юаней (порядка $6,7 млн).
Всего по этому беспрецедентному делу в данный момент проходят 

29 июня 2017, 10:13
Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

Центробанк, Росфинмониторинг и российские банки начали обмениваться сведениями о подозрительных клиентах, обслуживать которых финансово-кредитные структуры отказались в рамках так называемого "антиотмывочного" законодательства. Об этом информируют "Известия".
Банки первыми изучили черные списки 200 тысяч ненадежных клиентов. Люди из этого списка могут 

29 июня 2017, 09:12
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
Названа средняя «цена» жизни человека в России

Названа средняя «цена» жизни человека в России

Средняя «цена» жизни гражданина Российской Федерации сегодня составляет $1,2 млн. Такой вывод сделали эксперты Финансового университета при кабмине в процессе исследования, осуществленного совместно с Росгосстрахом.
Стоимостью жизни в данном случае называется величина компенсации, которую хотят получить семьи людей, ушедших из 

28 июня 2017, 10:08
В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют

В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют

Сингапурский стартап TenX придумал способ решения большой проблемы обладателей криптовалют – невозможности расходовать сбережения привычным способом. Речь идет о созданном приложении для iOS и Android, которое является одновременно и кошельком, и децентрализированной бесплатной биржей для обмена криптовалют.
Как поясняют эксперты, 

28 июня 2017, 08:02

"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже

Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из 

22 июня 2017, 03:46
Виноват биткоин: Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России

Виноват биткоин: Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России

Быстрый рост биткоина вызвал неожиданное подорожание компьютерных видеокарт. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на специалистов компьютерных сетей.
Для получения криптовалюты требуются мощные видеокарты, а недавний рост курса биткоина спровоцировал рост спроса на них. Как поясняют эксперты, те видеокарты, 

20 июня 2017, 03:32
Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Биткоин в законе: Минфин предложил регулировать криптовалюты как «иное имущество»

Минфин РФ предлагает регулировать криптовалюты как "иное имущество", заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Как он пояснил, если называть криптовалюту деньгами, то неизбежно потребуется валютный контроль.
Вместе с тем, замглавы Минфина сказал о необходимости идентификации покупателей криптовалюты. Если у человека возникнет 

9 июня 2017, 09:13
Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов

Без налогов и контроля: Объем рынка криптовалюты в мире оценивается в 50 миллиардов долларов

Сегодня купить виртуальные деньги можно на специальных интернет-площадках - биржах или у таких же участников системы. Преимущество виртуальных денег в том, что сделки с ними не контролируются государством, с них не платятся налоги. А доходность колоссальная - в середине мая 

6 июня 2017, 04:53
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