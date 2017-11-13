Курс биткоина буквально в течение нескольких дней рухнул примерно на 30% – до $5605, информирует Bloomberg. По мнению экспертов, снижение обусловлено оттоком инвесторов и их переориентацией на криптовалюту биткоин кэш, которая выросла в цене на 40% с 10 ноября. Вчера, 12 ноября, она уже стоила $2426.
По мнению ряда специалистов, привлечение внимания к биткоин кэшу можно объяснить величиной блока этой криптовалюты. В итоге появляется возможность быстрее и дешевле осуществлять транзакции.
Напомним, 9 ноября курс биткоина преодолел планку в $7,8 тыс., что оказалось очередным рекордом. В настоящее время в Российской Федерации анализируют меры по ограничению его продажи. Так, Банк России высказывал идею закрыть внешние сайты, которые предоставляют россиянам возможность приобретения криптовалюты.
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