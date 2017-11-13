Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000 Курс биткойна — наиболее известной в мире криптовалюты — впервые перешагнул отметку в $7 тыс. Это было отмечено на бирже OKCoin. Напомним, еще 29 октября речь шла о сумме в $6,3 тысяч. На следующий день она выросла на 100 долларов, …