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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

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Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В думском комитете по финансовому рынку считают, что курс биткойна может добраться $20 тыс. Об этом рассказывает RT.
Как говорят аналитики, объемы рынка этой популярной криптовалюты весьма значительные, и потенциал роста считается внушительным. На данный момент, продолжают эксперты, не наступила 

3 ноября 2017, 02:12
Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000

Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000

Курс биткойна — наиболее известной в мире криптовалюты — впервые перешагнул отметку в $7 тыс. Это было отмечено на бирже OKCoin. Напомним, еще 29 октября речь шла о сумме в $6,3 тысяч. На следующий день она выросла на 100 долларов, 

2 ноября 2017, 03:02
Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

В Центробанке считают нужным ограничить доступ к сайтам, где реализуется криптовалюта. Об этом заявил замглавы ЦБ Сергей Швецов, сообщают отечественные информагентства.
Как отмечается, сейчас ведется совместная с Генпрокуратурой работа по закрытию внешних сайтов, которые позволяют россиянам приобретать такие активы. Г-н 

10 октября 2017, 05:11
ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

Центробанк выступает против легализации в Российской Федерации криптовалютных инструментов в качестве частных денег. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава финансового регулятора. По ее убеждению, запуск биржевых торгов криптовалютами неэффективен.
Вместе с тем сегодня Центробанк анализирует возможность введения национальной цифровой валюты, 

5 октября 2017, 03:43
Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Регулирование криптовалют в Российской Федерации по-прежнему является дискуссионной темой, однако в ближайшее время в кабмине начнется обсуждение соответствующего законопроекта. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов.
Он напомнил: само понятие «криптовалюта» пока никак не закреплено законодательно. Вместе с тем ведутся многочисленные 

6 сентября 2017, 02:05
Минфин выступил за запрет продажи криптовалюты частным лицам

Минфин выступил за запрет продажи криптовалюты частным лицам

Минфин России собирается запретить продажу биткоинов частным лицам. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Предлагается приравнять криптовалюту к финансовым активам, при этом реализовывать исключительно на Московской бирже. Вместе с тем контроль над процедурой купли-продажи 

28 августа 2017, 03:36
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