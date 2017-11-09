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В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В думском комитете по финансовому рынку считают, что курс биткойна может добраться $20 тыс. Об этом рассказывает RT.
Как говорят аналитики, объемы рынка этой популярной криптовалюты весьма значительные, и потенциал роста считается внушительным. На данный момент, продолжают эксперты, не наступила 

3 ноября 2017, 02:12
Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000

Биткойн в очередной раз установил рекорд стоимости, превысив $7000

Курс биткойна — наиболее известной в мире криптовалюты — впервые перешагнул отметку в $7 тыс. Это было отмечено на бирже OKCoin. Напомним, еще 29 октября речь шла о сумме в $6,3 тысяч. На следующий день она выросла на 100 долларов, 

2 ноября 2017, 03:02
Первый подводный ресторан откроют в Европе

Первый подводный ресторан откроют в Европе

После Дубая и Мальдив необычное заведение подобного рода заработает и в Европе, а именно в Норвегии. Архитекторское бюро Snohetta обнародовало первые эскизы ресторана, которое будет частично погружено в воду.
Как рассказывает французская Le Figaro, бетонные стены сооружения будут иметь метровую 

30 октября 2017, 05:05
Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

Стоп-сигнал: Центробанк выступил за закрытие сайтов, продающих криптовалюту

В Центробанке считают нужным ограничить доступ к сайтам, где реализуется криптовалюта. Об этом заявил замглавы ЦБ Сергей Швецов, сообщают отечественные информагентства.
Как отмечается, сейчас ведется совместная с Генпрокуратурой работа по закрытию внешних сайтов, которые позволяют россиянам приобретать такие активы. Г-н 

10 октября 2017, 05:11
ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

ЦБ РФ обсуждает варианты по созданию национальной криптовалюты

Центробанк выступает против легализации в Российской Федерации криптовалютных инструментов в качестве частных денег. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава финансового регулятора. По ее убеждению, запуск биржевых торгов криптовалютами неэффективен.
Вместе с тем сегодня Центробанк анализирует возможность введения национальной цифровой валюты, 

5 октября 2017, 03:43
Глава Минфина посоветовал зарабатывать на облигациях, а не на криптовалюте

Глава Минфина посоветовал зарабатывать на облигациях, а не на криптовалюте

Глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам зарабатывать на облигациях федерального займа, а не на криптовалютах. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме, пишет «Российская газета». Ведомство признало успешным выпуск облигаций федерального займа для населения. После двух почти полностью распроданных 

11 сентября 2017, 10:58
Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Правительство РФ в ближайшее время займется регулированием криптовалют

Регулирование криптовалют в Российской Федерации по-прежнему является дискуссионной темой, однако в ближайшее время в кабмине начнется обсуждение соответствующего законопроекта. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов.
Он напомнил: само понятие «криптовалюта» пока никак не закреплено законодательно. Вместе с тем ведутся многочисленные 

6 сентября 2017, 02:05
Минфин выступил за запрет продажи криптовалюты частным лицам

Минфин выступил за запрет продажи криптовалюты частным лицам

Минфин России собирается запретить продажу биткоинов частным лицам. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Предлагается приравнять криптовалюту к финансовым активам, при этом реализовывать исключительно на Московской бирже. Вместе с тем контроль над процедурой купли-продажи 

28 августа 2017, 03:36
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба

Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба

Об инциденте, который случился в одном из популярных круглосуточных кафе Автозаводского района Тольятти, пишет местный портал TLTgorod. По словам очевидцев происшествия, вчера, 8 июля, рано утром «принявший на грудь» гражданин Т., выйдя из туалета «Кафе Б…», вдруг достал травматический 
9 июля 2017, 04:07
Виноват биткоин: Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России

Виноват биткоин: Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России

Быстрый рост биткоина вызвал неожиданное подорожание компьютерных видеокарт. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на специалистов компьютерных сетей.
Для получения криптовалюты требуются мощные видеокарты, а недавний рост курса биткоина спровоцировал рост спроса на них. Как поясняют эксперты, те видеокарты, 

20 июня 2017, 03:32
В Токио открылся ресторан будущего

В Токио открылся ресторан будущего

В японской столице открылся ресторан будущего. Посетители заведения не просто смогут насладиться разными блюдами, но и получат удовольствие от необычного шоу. В частности, в ресторане используются последние сенсорные и световые технологии, при помощи которых можно почувствовать полное единение с природой.

15 июня 2017, 05:22
Новосибирский программист предложил заменить официантов приложением

Новосибирский программист предложил заменить официантов приложением

Новосибирский программист создал уникальное приложение, посредством которого можно забронировать столик в ресторане и выбрать блюдо с оплатой вперед. Руководитель Института систем информационного поля Алексей Шумаков презентовал свою разработку под наименованием Restomania.
Специалист предназначает свое приложение кафе и ресторанам. Благодаря новинке 

29 мая 2017, 01:03
На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе

На трассе М-5 в Самарской области снесли незаконное кафе

С требованием убрать заведение, построенное на самовольно занятом участке площадью 155 кв. м, обратилась к служителям Фемиды сызранская администрация. По данным пресс-службы УФССП РФ по Самарской области, в отношении хозяйки было возбуждено исполнительное производство.
Несмотря на это, предпринимательница не торопилась 

24 мая 2017, 12:24
В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах

В РФ заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах

В России запущен онлайн-сервис RestoRaids. Он дает возможность отыскать рестораны и бары, где предлагают еду и напитки бесплатно или с очень большой скидкой. На данный момент в российской столице действует около 400 таких предложений.
Например, отмечают эксперты, греческий ресторан Gyros 

14 марта 2017, 08:10
Игроки Pokemon GO ходят больше других людей

Игроки Pokemon GO ходят больше других людей

Ученые из Стэнфордского университета установили, что игроки Pokemon Go ежедневно совершают на 1473 шага больше, чем любой среднестатистический человек. В исследовании приняли участие 1420 пользователей популярной игры . Вне зависимости от возраста и пола, у охотников за покемонами наблюдалась повышенная физическая активность.

Кроме того, ученые определили, 

12 октября 2016, 09:50
Хакеры похитили данные сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»

Хакеры похитили данные сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»

Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили масштабные хищения, которые осуществляет программа «Музыка ВКонтакте».
 
Жертвами могли стать сотни тысяч пользователей популярной социальной сети, которые и не подозревали о возможности кражи. В приложение оказался встроен вредоносный код, который после самостоятельной авторизации юзера копировал 
9 октября 2015, 05:15
Instagram разработает новую версию приложения 18+

Instagram разработает новую версию приложения 18+

Компания Instagram подумывает о том, чтобы порадовать взрослую аудиторию своих пользователей новинкой – версией приложения, в которую можно будет загружать фотографии с так называемым индексом R. Им обозначается материал, который запрещен для просмотра несовершеннолетними, либо они могут просматривать его в присутствии взрослых. Как 
8 октября 2015, 09:01
2 млрд рублей украдено у клиентов Сбербанка – СМИ

2 млрд рублей украдено у клиентов Сбербанка – СМИ

У ста тысяч клиентов Сбербанка похищено более двух млрд рублей. Деньги украдены у владельцев гаджетов под управлением Android. Пострадавшие использовали приложение «Сбербанк Онлайн» для смартфонов и планшетов.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на агентство FlashNord, МВД подтвердило многочисленные случаи 
27 июля 2015, 04:40
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