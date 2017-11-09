До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. Приложение даст возможность пользователям остановить свой выбор на одном из них и забронировать столик посредством смартфона. Приложение уже сейчас доступно в App Store и Google Play.
Чтобы оплатить услугу криптовалютой, потребуется скачать обновление. Разработчики обещают представить его в самое ближайшее время. При регистрации аккаунта пользователь может вбить свой кошелек с какой угодно криптовалютой. У заведения также имеется собственный личный кабинет, тоже с кошельком, поясняют авторы новшества. Перед новогодними праздниками услуга заработает в тестовом формате.
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