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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Роботы построят трехэтажный гостевой дом в Швейцарии

Роботы построят трехэтажный гостевой дом в Швейцарии

Группа ученых заявила о намерении задействовать роботов при сооружении трехэтажного гостевого дома в Швейцарии. О своем проекте заявили представители центра Empa и специалисты университета ETH Zurich.
Робо-рука, поясняют авторы технологии, перемещается с помощью гусеничного движителя. По словам исследователей, этот метод 

4 июля 2017, 10:01
Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
Они проанализировали множество видеороликов с походкой представительниц прекрасного пола. Эксперты выясняли, насколько каждая из женщин активна в сексуальном плане и насколько удовлетворена своей 

4 июля 2017, 09:14
Зачётные параметры: Ученые вывели математическую формулу идеальной женской фигуры

Зачётные параметры: Ученые вывели математическую формулу идеальной женской фигуры

Ученые вывели математическую формулу идеальной женской фигуры. О самых современных исследованиях рассказывают зарубежные издания.
Как полагают многие люди, идеальной фигуры нет - все зависит только от предпочтений того или иного человека. Однако, у ученых к этому свое отношение, они говорят, 

3 июля 2017, 04:17
В Амазонии обнаружена странная кипящая река

В Амазонии обнаружена странная кипящая река

Американские исследователи в ходе экспедиции обнаружили на просторах перуанской Амазонии загадочную кипящую реку. Ее ученые называют уникальной в своем роде, температура воды здесь может доходить до 93 градусов.
Необычная река находится в самом центре Амазонии. Обитать в такой экстремальной среде 

3 июля 2017, 02:10
В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

В Шанхае мошенники обманули 9 тысяч коллекционеров почти на $7 млн

Китайские стражи порядка задержали группу преступников, которые подозреваются в организации нелегальных аукционов предметами искусства. По предварительной информации, жертвами злоумышленников оказались минимум 9 тысяч коллекционеров, лишившихся 46 млн юаней (порядка $6,7 млн).
Всего по этому беспрецедентному делу в данный момент проходят 

29 июня 2017, 10:13
В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В римском метро рабочие обнаружили древний дом II века нашей эры

В столице Италии на третьей линии метро рабочие сделали уникальную находку. Обнаруженное в процессе сооружения подземного пути деревянное строение было построено во II веке.
Как говорят изучившие находку археологи, два помещения сохранились до наших дней благодаря пожару. Дело в том, 

28 июня 2017, 02:04
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

Самые древние в мире иероглифы поразили ученых своими размерами

В Египте археологи нашли уникальные иероглифы, датированные четвертым тысячелетием до нашей эры. О своем открытии на страницах зарубежных изданий рассказали ученые Йельского университета и представители Королевского музея искусства и истории (Бельгия).
Эти символы были обнаружены на фрагменте стены древнего города 

27 июня 2017, 02:12
В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

В Перу обнаружили загадочный искусственный вулкан

Американские исследователи из университета Миссури обнаружили искусственный вулкан на прибережье в ущелье Непеньи. Высота насыпи около шестнадцати метров.
Как рассказывают авторы открытия, в процессе экспедиции их взорам предстал конус с кратером в форме колодца, зафиксированного кирпичами. Внутри располагалась полуразвалившаяся лестница, 

23 июня 2017, 04:58
Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции

Браслет из будущего: Найденный на Алтае уникальный артефакт ставит под сомнение теорию эволюции

На Алтае исследователи обнаружили браслет, который дал серьезный повод поставить под сомнение теорию эволюции. Артефакт создан при помощи высоких технологий, между тем его возраст, как утверждают ученые, составляет порядка 50 тысяч лет.
Речь идет о найденном в известной Денисовой пещере 

22 июня 2017, 03:30
В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет

В Египте археологи нашли высокотехнологичный протез возрастом около 3000 лет

В усыпальнице знатной древнеегипетской женщины археологи нашли протез, который можно считать самым древним на Земле. Артефакт обнаружили в некрополе недалеко от Луксора в местечке Шех Адб-эль-Курна. Там в руки исследователей периодически попадаются останки людей, порядка 3500-3300 лет назад живших в 

22 июня 2017, 10:02
Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Скелеты трех молодых людей с отрубленными руками и ногами обнаружили археологи в средневековом португальском некрополе. По словам ученых, такова была форма судебного наказания в городе Эстремош в 13-15 вв.
За время работы на этом объекте специалисты откопали останки 94 человек, 

20 июня 2017, 09:07
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, 

14 июня 2017, 02:10
В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

Группа китайских археологов на днях обнаружила древнейший храм Даров Неба, который исчез 800 лет назад. О находке ученым рассказали работники коммунального хозяйства в китайском городе Чэнду.
В процессе начавшихся раскопок археологи уже извлекли множество артефактов и предметов быта почти тысячелетней 

6 июня 2017, 10:08
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