Ученые в одной из китайских провинций обнаружили останки, принадлежащие очень высоким людям, обитавшим на Земле примерно 5 000 лет назад. По сведениям местных информагентств, рост этих людей был более 1,9 метра, что для той эпохи считалось уникальным показателем.
Как говорят исследователи, при жизни многие представители этой народности были ростом более двух метров. Возможно, такие размеры объяснялись большими источниками продовольствия, к которым эти люди имели доступ. В районе археологических работ ученые нашли десятки зданий, сотни захоронений и более 15 жертвенных ям.
Как отмечается, люди, жившие на востоке Китая около 5 000 лет назад, развивали сельское хозяйство: они выращивали злаковые культуры, разводили свиней. Условия их проживания были весьма комфортными для того времени. Древние люди обустраивали в своем жилище спальню и иные специализированные помещения.
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