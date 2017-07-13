Английские ученые установили, что находящийся в графстве Уилтшир так называемый «Дом мертвых» содержит останки древних строителей, которые сооружали Стоунхендж. Недавние исследования знаменитого археологического памятника проводились, в том числе, при помощи беспилотника, представившего детальную картину расположения составных частей исторического объекта.
На месте «Дома мертвых» находятся две глубокие канавы, огибающие центральную часть. Здесь, считают специалисты, захоронены тела строителей Стоунхенджа. Земля из этих рвов использовалась для создания насыпи. Кстати, прежде исследователи думали, что канавы являются следами доисторической сельскохозяйственной деятельности.
Сегодня многие археологи сходятся во мнении, что возведение Стоунхенджа началось в третьем тысячелетии до н.э.. Наиболее объемные его камни весят 30-40 тонн. Точное предназначение монумента до сих пор не разгадано.
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