В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
Сейчас неожиданно найденную фигуру, ставшую настоящим артефактом, собираются отреставрировать и сделать музейным экспонатом. По словам экспертов, несмотря на такое длительное пребывание в песке, скульптура хорошо сохранилась. Масса ее 136 килограммов, размеры 1,6 x 1 x 2,4 м. Съемки проходили в районе, напоминающем египетские пейзажи. Из-за дороговизны транспортировки после съемок часть использованного в работе над картиной реквизита решено было закопать. Со временем точные координаты этого места были утрачены, и вот, спустя почти век находка немало удивила археологов.
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