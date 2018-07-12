|
В Шотландии нашли доску для игры в «шахматы викингов»
Интересную находку нашли археологи, работающие в Шотландии. При раскопках на территории Дирского аббатства ученые извлекли доску для древней настольной игры, которой увлекались викинги, сообщает газета The Scotsman.
Каменное приспособление служит полем для хнефатафла. Точные его правила специалистам неизвестны. Предполагается, …
|
9 июля 2018, 10:58
|
В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
|
25 апреля 2018, 03:04
|
Древние знаки обнаружили ученые в Перу
|
9 апреля 2018, 05:13
|
Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области
Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к …
|
26 февраля 2018, 08:57
|
В обращение выходит монета, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого
|
23 января 2018, 12:29