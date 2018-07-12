В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет Грандиозная находка: китайские крестьяне обнаружили клад весом в 400 килограммов, когда искали в земле лечебные коренья. Артефакты - старинные монеты лежали в огромном глиняном кувшине в одной из деревень на севере страны.



Специалисты считают, что большая часть из них датируется …