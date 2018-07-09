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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04
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Древние знаки обнаружили ученые в Перу
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9 апреля 2018, 05:13
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Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области
Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к …
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26 февраля 2018, 08:57
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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Откуда ни возьмись: В Шотландии с неба неожиданно упала глыба льда
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29 сентября 2017, 03:17
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Ученые доказали способность викингов видеть сквозь облака
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15 сентября 2017, 02:29
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Участников реалити-шоу почти на год забыли в диком лесу Шотландии
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29 марта 2017, 06:01
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Пользователи Сети начали поиск счастливой семьи с загадочного селфи
Пользователь Twitter по имени Рут Докинз опубликовала на своей странице селфи-снимок семьи, фотографирующейся на фоне шотландского пейзажа, с целью отыскать этих людей. Как сообщается, камера была найдена другом этой женщины на острове Скай, что располагается на западе Шотландии.
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25 ноября 2016, 11:25
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Археологи раскроют тайну плиты с «рисунками инопланетян»
Археологи вновь попытаются расшифровать древнюю плиту, обнаруженную на территории Шотландии в 1887 году. На камне возрастом более 5 тыс. лет изображено около 100 таинственных линий, спиралей, кругов и точек. По предположениям некоторых уфологов, это карта инопланетян.
С находкой сейчас работают ученые из университета …
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15 сентября 2016, 02:35
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В Дании археологи нашли самый большой топор викингов
В датском городе Хааруп археологи обнаружили самый огромный в истории топор викингов. Раскопки на территории древнейшего захоронения ведутся с 2012 года.
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28 июля 2016, 02:10
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Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании
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17 июня 2016, 10:04
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В Норвегии открывается школа для тех, кто хочет стать викингами
Норвежский колледж допобразования, что в 150 км к западу от Осло, запускает новую программу. Студенты будут обучаться ковке мечей, гребле, гончарному искусству, столярной работе и изготовлению украшений. В программу также включены религиозные ритуалы викингов, такие как жертвоприношение животных.
Глава …
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4 августа 2015, 02:41