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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Прочие пользователи 

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Археологи раскроют тайну плиты с «рисунками инопланетян»

Археологи вновь попытаются расшифровать древнюю плиту, обнаруженную на территории Шотландии в 1887 году. На камне возрастом более 5 тыс. лет изображено около 100 таинственных линий, спиралей, кругов и точек. По предположениям некоторых уфологов, это карта инопланетян.

С находкой сейчас работают ученые из университета 

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В Дании археологи нашли самый большой топор викингов

В датском городе Хааруп археологи обнаружили самый огромный в истории топор викингов. Раскопки на территории древнейшего захоронения ведутся с 2012 года.
Находка была обнаружена в средневековой гробнице X века, принадлежащей древним викингам. Крупный топор оказался достаточно тяжелым и не содержал 

28 июля 2016, 02:10
Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

В Ютландии, что в южной части Дании, археологи-любители обнаружили золотой клад эпохи викингов. В руки энтузиастов попали 7 браслетов, один из которых изготовлен из серебра, а все остальные - золотые. Все украшения датируются 900-ми годами.
Эксперты уже в один голос 

17 июня 2016, 10:04
В Норвегии открывается школа для тех, кто хочет стать викингами

В Норвегии открывается школа для тех, кто хочет стать викингами

Норвежский колледж допобразования, что в 150 км к западу от Осло, запускает новую программу. Студенты будут обучаться ковке мечей, гребле, гончарному искусству, столярной работе и изготовлению украшений. В программу также включены религиозные ритуалы викингов, такие как жертвоприношение животных.

Глава 
4 августа 2015, 02:41
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