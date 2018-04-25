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Древние знаки обнаружили ученые в Перу
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9 апреля 2018, 05:13
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Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области
Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к …
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26 февраля 2018, 08:57
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Британские археологи нашли древнеримские перчатки
Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.
Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на …
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21 февраля 2018, 03:47
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей
В Великобритании одной из клиник, расположенных на северо-востоке страны, разрешили при создании детей использовать ДНК трех человек. По мнению специалистов, это позволит избежать передачи дефектных генов от матери. Использовать планируется генетический материал от одного мужчины и двух женщин пишет
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2 февраля 2018, 07:50
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Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары
Врио губернатора Самарской области обратился в ЦБ с предложением выпустить монету с изображением достопримечательностей Самары, сообщает 63.ru. «Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», - цитирует издание главу региона. Напомним, недавно Банк России выпустил новые банкноты номиналом …
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16 января 2018, 11:45
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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи
Ученые из американского института Скриппса выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. По их версии, она зародилась из неживой материи.
Специалисты считают, что процессы формирования первых биологических соединений начались около 4 миллиардов лет назад. В то далекое время в океане образовались …
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11 января 2018, 09:53
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ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет
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12 декабря 2017, 12:33
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В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I
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25 октября 2017, 03:29
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Клад старинных монет обнаружили в центре Москвы
Археологи нашли на Нижней Радищевской улице в российской столице клад старинных монет. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на московскую мэрию.
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29 сентября 2017, 02:10