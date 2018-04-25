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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области

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Британские археологи нашли древнеримские перчатки

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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

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В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей

В Великобритании уже в этом году появится на свет ребенок от трех родителей

В Великобритании одной из клиник, расположенных на северо-востоке страны, разрешили при создании детей использовать ДНК трех человек. По мнению специалистов, это позволит избежать передачи дефектных генов от матери. Использовать планируется генетический материал от одного мужчины и двух женщин пишет
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Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары

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Ученые нашли еще одно доказательство происхождения жизни на Земле из неживой материи

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11 января 2018, 09:53
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ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

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Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

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В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

Клад из 97 монет конца XVII — начала XVIII столетия нашли в процессе благоустройства улицы Нижняя Радищевская в центре российской столицы. Монеты периода правления Петра Первого состоят из сплава серебра и меди.
Клад обнаружен недалеко от церкви Николая Чудотворца. Не 

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Клад старинных монет обнаружили в центре Москвы

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Как отмечается, раритеты были обнаружены в ходе плановых мероприятий по благоустройству. В руках археологов оказались десятки монет, которые 

29 сентября 2017, 02:10
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