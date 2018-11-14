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«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.
В среду днем, …
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14 ноября 2018, 11:42
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»
Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался …
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14 ноября 2018, 11:10
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Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства
Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили …
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14 ноября 2018, 10:28
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В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет
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25 апреля 2018, 03:04
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Сызранец продает серебряную медаль «За взятие Варшавы» 1831 года
Житель города Сызрань по имени Олег разместил на одной из «электронных досок» объявление о продаже раритетной вещи. Он ищет покупателя для медали «За взятие Варшавы», датированной 1831 годом. Она выдавалась солдатам за усмирение восстания в Царстве Польском.
Медаль, …
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20 января 2018, 02:42
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В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере
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17 января 2018, 09:55
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Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары
Врио губернатора Самарской области обратился в ЦБ с предложением выпустить монету с изображением достопримечательностей Самары, сообщает 63.ru. «Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», - цитирует издание главу региона. Напомним, недавно Банк России выпустил новые банкноты номиналом …
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16 января 2018, 11:45
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ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет
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12 декабря 2017, 12:33
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В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I
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25 октября 2017, 03:29
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В Самаре обнаружили уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin
Как пишет region63.info, на пересечении улиц Вилоновской и Братьев Коростелёвых в Самаре местные жители долгое время могли наблюдать уникальный английский автомобиль Reliant Robin LY. Несмотря на его удручающее состояние (автомобиль был заполнен всяким «барахлом», колеса спущены, стекла разбиты), он …
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22 мая 2017, 07:34
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В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ
В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
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25 марта 2017, 04:24