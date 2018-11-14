12
01
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

«Местами до -20 градусов»: самарцев предупредили об аномальных холодах

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже многолетнего значения.

В среду днем, 
14 ноября 2018, 11:42
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

В Самаре КАМАЗ вырвал бетонный столб после ДТП с «семеркой»

Во вторник, 13 ноября, произошла крупная авария на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной в Самаре. Водитель ВАЗ-2107 ехал по Ново-Вокзальной со стороны Ново-Садовой. При повороте налево с Ново-Вокзальной на Московское шоссе он не предоставил преимущество водителю грузовика КАМАЗ, который двигался 
14 ноября 2018, 11:10
Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Облсуд отменил домашний арест для экс-главы Управления капитального строительства

Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил домашний арест начальнице службы капстроительства Крыма Светлане Моравской. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ходатайство об избрании меры пресечения направят на новое рассмотрение, пишет tass.ru. Сейчас срок содержания подозреваемой под стражей продлили 
14 ноября 2018, 10:28
В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

В Китае крестьяне копали коренья и обнаружили 400 кг старинных монет

Грандиозная находка: китайские крестьяне обнаружили клад весом в 400 килограммов, когда искали в земле лечебные коренья. Артефакты - старинные монеты лежали в огромном глиняном кувшине в одной из деревень на севере страны.

Специалисты считают, что большая часть из них датируется 
25 апреля 2018, 03:04
Сызранец продает серебряную медаль «За взятие Варшавы» 1831 года

Сызранец продает серебряную медаль «За взятие Варшавы» 1831 года

Житель города Сызрань по имени Олег разместил на одной из «электронных досок» объявление о продаже раритетной вещи. Он ищет покупателя для медали «За взятие Варшавы», датированной 1831 годом. Она выдавалась солдатам за усмирение восстания в Царстве Польском.

Медаль, 
20 января 2018, 02:42
В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере

В Великобритании украли первое издание книги о Гарри Поттере

В ночь с 8 на 9 января в Британском городе Тетфорд было ограблено местное книгохранилище. Добычей воров стали 12 раритетных томов. Стоимость каждой книги исчисляется в тысячах фунтов стерлингов, самой дорогой из которых было первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри 
17 января 2018, 09:55
Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары

Дмитрий Азаров предложил ЦБ выпустить монету с изображением Самары

Врио губернатора Самарской области обратился в ЦБ с предложением выпустить монету с изображением достопримечательностей Самары, сообщает 63.ru. «Наш город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», - цитирует издание главу региона. Напомним, недавно Банк России выпустил новые банкноты номиналом 
16 января 2018, 11:45
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

12 декабря 2017, 12:33
В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

В центре Москвы обнаружили клад из монет времен Петра I

Клад из 97 монет конца XVII — начала XVIII столетия нашли в процессе благоустройства улицы Нижняя Радищевская в центре российской столицы. Монеты периода правления Петра Первого состоят из сплава серебра и меди.
Клад обнаружен недалеко от церкви Николая Чудотворца. Не 

25 октября 2017, 03:29
В Самаре обнаружили уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin

В Самаре обнаружили уникальный трехколёсный автомобиль Reliant Robin

Как пишет region63.info, на пересечении улиц Вилоновской и Братьев Коростелёвых в Самаре местные жители долгое время могли наблюдать уникальный английский автомобиль Reliant Robin LY. Несмотря на его удручающее состояние (автомобиль был заполнен всяким «барахлом», колеса спущены, стекла разбиты), он 
22 мая 2017, 07:34
В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани отреставрировали спецверсию «Волги» для КГБ

В Сызрани местные умельцы отреставрировали уникальную «Волгу» ГАЗ-31013, которая была выпущена специально для КГБ СССР, передает «КТВ-Луч». Такие экземпляры, на которых передвигались сотрудники спецотдела КГБ, сейчас большая редкость. Отмечается, что восстановленная «Волга» примет участие в параде 9 мая.
 
25 марта 2017, 04:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх