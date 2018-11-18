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Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

 ДТП произошло вчера, 17 ноября, в Красноярском районе Самарской области. Ford Mondeo ехал от Большой Каменки в сторону автотрассы М5 "Урал". На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии 

18 ноября 2018, 05:02
Почтили погибших: В Самаре водители составили из машин гигантскую свечу

Почтили погибших: В Самаре водители составили из машин гигантскую свечу

В Самаре прошла акция, посвящённая Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается каждое третье воскресенье ноября.
 
Самарские водители вместе с ГИБДД организовали построение. На парковке у ТЦ «Амбар» на Южном шоссе автомобилисты выстроили свои машины в огромную свечу памяти. 
18 ноября 2018, 04:43
«Фигурное катание» с риском для жизни устроили подростки на неокрепшем льду Сызранки

«Фигурное катание» с риском для жизни устроили подростки на неокрепшем льду Сызранки

Инцидент случился 16 ноября на реке Сызранка в районе улицы Рыбацкая, передает КТВ-ЛУЧ. Сотрудники муниципального ГО и ЧС во время своего рейда по местам несанкционированного выхода на лед обнаружили на реке детей. Они катались на тонком льду на коньках. 
18 ноября 2018, 03:42
«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП

«И разметка не помогла»: Самарский столб, в который все врезаются, снова стал виновником ДТП

В Самаре сегодня, 17 ноября, снова случилось авария с участием "проклятого" столба на улице Галактионовской. Фотографии очередного ДТП появились в городских пабликах: кроссоверу снесло «пол морды», а столбу «хоть бы хны».
 
«Просто столбику одиноко, вот он и ищет обнимашки», 
17 ноября 2018, 03:47
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