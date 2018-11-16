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В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
 
Рабочие муниципального предприятия 
16 ноября 2018, 10:45
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет 
16 ноября 2018, 10:27
«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2

На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
 
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
 
Власти отреагировали 
17 ноября 2018, 02:42
В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra направят сборы от концерта на лечение Юлии Сабировой, 22-летней жительницы Новокуйбышевска.

Спустя месяц после свадьбы она попала в автомобильную аварию. Когда девушка пришла в 
29 октября 2018, 04:47
Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом

Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам 
27 сентября 2018, 09:42
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»

Начальника исправительной колонии Новокуйбышевска Андрея Гурьянова вводят в зал Самарского районного суда. Внешне он спокоен, однако лицо на камеры показывать не хочет. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей от отца одного из 
24 августа 2018, 11:19
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