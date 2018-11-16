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В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный
ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
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16 ноября 2018, 10:45
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Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей
В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет …
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16 ноября 2018, 10:27
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«Достучались до небес»: В Самаре ограничили проезд к памятнику Ил-2
На площадке на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где находится памятник штурмовику Ил-2, установили ограничительные столбики. Теперь водители не смогут туда въехать.
«Сделал фото утром. Столбики поставили, — пишет в Твиттер самарец Дмитрий Стародубцев.
Власти отреагировали …
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17 ноября 2018, 02:42
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В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки
Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему …
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16 ноября 2018, 05:18
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Выручка с концерта группы D’Black Blues Orchestra в Новокуйбышевске пойдет на лечение местной жительницы, пострадавшей в аварии
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29 октября 2018, 04:47
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Выяснилось, почему лес и землю в Гранном залило мазутом
Жители поселка Гранный под Новокуйбышевском бьют тревогу: в районе назрела локальная экологическая катастрофа - лес и приусадебные участки залило мазутом. Глава города Сергей Марков обсудил проблему с генеральным директором Новокуйбышевского НПЗ Робертом Хусаиновым. Они договорились, что завод поможет городским службам …
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27 сентября 2018, 09:42
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Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска
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6 сентября 2018, 11:35
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Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
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24 августа 2018, 11:19